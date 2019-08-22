Juventus kötü haberi verdi! Sarri...
Juventus, zatürree teşhisi konulan Teknik Direktör Maurizio Sarri'nin, tedavisi nedeniyle Parma ve Napoli maçlarında takımının başında olamayacağını açıkladı.
1 yıllık Premier Lig macerasının ardından Chelsea'den ayrılan ve İtalya'nın köklü kulübü Juventus'un başına geçen Maurizio Sarri, zatürree oldu.
Torino ekibi, deneyimli teknik adamın zatürree olması nedeniyle Parma ve Napoli maçlarında takımın başında olamayacağını açıkladı.
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