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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.07.2019 - 08:37, Son Güncelleme:

Juventus İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İtalyan derbisi!

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Juventus İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İtalyan derbisi!

Juventus İnter maçı ile Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda mücadeleler devam ediyor. Dünya devlerinin yer aldığı turnuvada, Juventus ve İnter karşı karşıya gelecek. İtalyan devlerinin mücadelesi ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Juventus İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Futbol keyfi Juventus İnter maçı ile izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Turnuvaya mağlubiyetlerle başlayan her iki takımın sezon öncesi hazırlık mahiyeti de taşıyan mücadelesi, canlı yayınla takip edilebilecek. Peki, Juventus İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte,o konu hakkında bazı bilgiler

JUVENTUS İNTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Uluslarası Şampiyonlar Kupası kapsamında Juventus, İnter ile 24 Temmuz Çarşamba günü saat 14.30'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

TÜRKİYE'DEN TRANSFER VERİLERİ

Fenerbahçe'den İtalya'nın Napoli takımına 16 milyon avro bedelle transfer olan Eljif Elmas, Türkiye'nin Avrupa'ya ihraç ettiği en pahalı futbolcular arasına girdi.

Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti takımı Rabotnicki'den transfer ettiği Eljif Elmas iki sezonluk İstanbul macerasının ardından İtalyan takımı Napoli'ye 16 milyon avro bedelle transfer olarak Türkiye'den Avrupa'ya giden en pahalı futbolcular arasına girmeyi başardı.

Beşiktaş'tan 22 milyon avro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olarak Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu olarak tarihe geçen Cenk Tosun, listenin ilk sırasında yer alıyor.

2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray'dan İngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon avro bedelle transfer olan Badou Ndiaye ise sarı-kırmızılı kulübün satışından en fazla gelir elde ettiği oyuncu olma unvanını ele geçirdi.

SOW DA 16 MİLYON AVROYA SATILDI

Fenerbahçe'nin yurt dışına gönderdiği en pahalı isimler arasında Moussa Sow da yer aldı.

Senegalli oyuncu, Fenerbahçe forması altında geçirdiği 4 sezonun ardından Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-Ehli'ye 16 milyon avro bedelle transfer olarak Türkiye'den transfer olan en yüksek ücretli futbolculardan oldu.

Elvir Balic de 1999-2000 senesinde Real Madrid'e 15,6 milyon avro bedelle transfer olarak rekor kırmıştı.

EN ÇOK SATIŞI FENERBAHÇE YAPTI

Fenerbahçe, futbolcu ihracatından en fazla parayı kazanan takım oldu.

Son olarak Eljif Elmas'ı 16 milyon avro bedelle Napoli'ye satan Fenerbahçe, Sow, Balic'in yanı sıra Simon Kjaer'i 12,5 milyon avroya Sevilla'ya, Nicolas Anelka'yı 12 milyon avroya Bolton Wanderers'a, Jay Jay Okocha'yı da 12,4 milyon avroya, Emmanuel Emenike'yi de 10 milyon avroya sattı.

Fenerbahçe böylelikle 7 önemli futbolcu satışı gerçekleştirdi.

EN YÜKSEK BEDELLE SATILAN FUTBOLCULAR

Türkiye'den yurt dışına en yüksek bedelle satılan futbolcular şunlar:

Futbolcu Takımı Transfer olduğu takım Bedeli
Cenk Tosun Beşiktaş Everton 22 milyon avro
Badou Ndiaye Galatasaray Stoke City 16 milyon avro
Eljif Elmas Fenerbahçe Napoli 16 milyon avro
Moussa Sow Fenerbahçe El-Ehli 16 milyon avro
Elvir Balic Fenerbahçe Real Madrid 15,6 milyon avro
Cengiz Ünder Medipol Başakşehir Roma 13,4 milyon avro
Demba Ba Beşiktaş Shanghai Shenhua 13 milyon avro
Simon Kjaer Fenerbahçe Sevilla 12,5 milyon avro
Bruma Galatasaray RB Leipzig 12,5 milyon avro
Jay Jay Okocha Fenerbahçe Paris Saint Germain 12,4 milyon avro
Arda Turan Galatasaray Atletico Madrid 12 milyon avro
Nicolas Anelka Fenerbahçe Bolton Wanderers 12 milyon avro
Ozan Kabak Galatasaray Stuttgart 11 milyon avro
Emmanuel Emenike Fenerbahçe Spartak Moskova 10 milyon avro

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