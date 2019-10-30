Juventus Genoa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da forma giydiği Juventus, bugün Genoa ile karşılaşacak. Maç eksiğiyle Seri A'da ikinci sırada yer alan Juventus, son sıralarda yer alan Genoa karşısında mücadele edecek. Mücadelede A Milli Futbolcumuz Merih Demiral'ın da forma giymesi bekleniyor. Peki, Juventus Genoa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Seria A'da en önemli şampiyonluk adaylarından birisi olan Juventus, Allianz Stadyumu'nda Genoa'yı konuk edecek. Maurizio Sarri'nin Merih Demiral'a ilk 11'de yer vermeyi düşündüğü karşılaşma, ülkemizden de canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Juventus Genoa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler
JUVENTUS GENOA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Seri A'nın 10. Hafta mücadelesinde Juventus, Genoa'yı konuk edecek. 30 Ekim Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 4 kanalından canlı izlenebilecek.
MERİH'E İLK 11 ŞANSI
Serie A'da Juventus, sahasında Genoa'yı konuk edecek. İtalyan ekibinin teknik direktörü Maurizio Sarri, Genoa maçında rotasyon kararı verirken Milli futbolcu Merih Demiral'a da forma şansı doğdu.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Juventus'ta savunma hattı Leonardo Bonucci ve Merih Demiral'dan oluşacak.
TARAFTAR MERİH'İ İSTEMİŞTİ!
Matthijs de Ligt, Juventus'un Torino ile oynadığı son maçta penaltı yaptırmış ve taraftarın büyük tepkisi çekmişti. Juventus taraftarları, sosyal medyadan tepkilerini dile getirirken Hollandalı futbolcu yerine Merih Demirel'in forma giymesini istemişti.
Merih Demiral, böylece Genoa maçında 2. kez Juventus 11'inde yer almış olacak.
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