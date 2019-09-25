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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.09.2019 - 00:18, Son Güncelleme:

Juventus deplasmanda galip

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Juventus deplasmanda galip

 İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Juventus, konuk olduğu Brescia'yı 2-1 yendi.


Brescia'da oynanan müsabakaya ev sahibi ekip, hızlı başladı ve Alfredo Donnarumma ile 4. dakikada 1-0 öne geçti.

Juventus'un 40. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Brescialı Jhon Chancellor ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve maça yeniden denge geldi:
1-1.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda gol arayan Juventus, 63. dakikada Bosna Hersekli oyuncusu Miralem Pjanic ile 2-1 öne geçti.

Karşılaşma Juventus'un 2-1 üstünlüğüyle sona ererken, siyah-beyazlılar puanını 13'e çıkardı ve maç fazlasıyla Inter'in önünde liderliğe yükseldi.

Juventus'un kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral, bu maçta görev almadı.

Beşinci haftanın açılış maçında ise Hellas Verona, konuk ettiği Udinese ile 0-0 berabere kaldı.

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