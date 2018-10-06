Juventus CANLI, Real Madrid ise Alaves deplasmanında! Öne çıkan iddaa...
Cristiano Ronaldo ve Dybala CANLI yayınla Nesine.com'da! Real Madrid de kötü gidişe Alaves deplasmanında son vermek istiyor. Öne çıkanlara göz atalım...
Udinese - Juventus
- Hafta arası oynanan Şampiyonlar Ligi maçını cezası sebebiyle kaçıran Cristiano Ronaldo ilk 11'e dönüyor.
- Onun yokluğunda hat-trick yapan Dybala ise Max allegri'ye mesajı 'net bir şekilde' verdi. 'Ben de varım!'
- Douglas Costa cezalı, Sami Khedira sakat.
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Alaves - Real Madrid
- Isco, Marcelo ve Carvajal'in sakatlıkları sürüyor.
- Moskova deplasmanına götürülmeyen Sergio Ramos ve Bale ise yeniden ilk 11'de olacak.
- Son 3 resmi maçtan galibiyet çıkartamadılar, mini bir kriz yaşıyorlar ve bu krizi üst üste 9 kez yendikleri Alaves deplasmanında çıkarma peşindeler...
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