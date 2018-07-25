Juventus Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
Juventus Bayern Münih maçı ile bu akşam Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda heyecan dolu bir mücadele sahne alıyor. İtalya'nın güçlü temsilcisi Juventus, Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde C.Ronaldo'nun forma giyip giymeyeceği de merak konusu oluyor. Peki Juventus Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
Juventus Bayern Münih karşılaşması 26 Temmuz Perşembe saat 02:05'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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