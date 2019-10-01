Juventus Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. D Grubu maçında İtalya'dan Juventus ile Alman ekibi Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Bu önemli maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Juventus Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında Bayer Leverkusen, İtalyan devi Juventus'a konuk olacak. Bayer Leverkusen ilk grup maçında Lokomotiv Moskov'a mağlup olmuş, Juventus ise deplasmanda Atletico Madrid'le berabere kalmıştı. İşte, Juventus Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi maçı hakkında tüm ayrıntılar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Juventus ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede İskoç hakem William Collum düdük çalacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle