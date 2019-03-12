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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.03.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ligdeki durumları

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Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ligdeki durumları

Şampiyonlar Liginde Son 16 Turunun rövanş mücadeleleri bu akşam oynanacak Juventus Atletico Madrid maçı ile devam ediyor. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Juventus, ikinci maçta taraftarı önünde tur şansı arayacak. Peki, Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi araştırılan her iki takıma dair bazı bilgiler

Juventus Atletico Madrid maçı ile Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvasında mücadele devam ediyor. Şampiyonlar Liginde çeyrek final aşamasına çıkmak için karşı karşıya gelen iki takım, bu turnuvada 3, toplamda ise 8 kez mücadele karşılaştı. Peki, Cristiano Ronaldo, Griezmann, Dybala gibi futbolcuların mücadele edeceği Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

JUVENTUS ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Juventus, Torino'daki Allianz Stadyumunda Atletico Madrid'i ağırlayacak. 12 Mart Salı günü saat 23.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports HD 1 ve Bein Sports Max HD 1 kanallarından canlı izlenebilecek.

Juventus’un La Liga takımlarına attığı en güzel 5 gol… (VİDEO)

PREMİER LİG'DE SON DURUM

Lider Manchester City, Sterling'in hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği Watford'u 3-1 yenerek art arda 6. galibiyetini elde etti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, seyircisi önünde oynadığı Burnley maçını 4-2 kazandı.

Tottenham, deplasmanda Southampton'a 2-1 yenilerek son 4 karşılaşmada 3. yenilgisini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren ekipler arasındaki maçta Arsenal, sahasında Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.
Chelsea ise evinde Wolverhampton Wanderers ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 30. haftasının ardından 74 puana ulaşan Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 61 puanla Tottenham, 60 puanla Arsenal, 58 puanla Manchester United ve 57 puanla Chelsea izledi.

LA LİGA SON DURUM

Ligin zirvesindeki Barcelona, 27. karşılaşmasında konuk ettiği Rayo Vallecano'yu geriden gelerek 3-1 yendi.

Atletico Madrid, sahasında Leganes'i 1-0, Real Madrid de deplasmanda Real Valladolid'i 4-1 mağlup etti.

La Liga'da puanını 63'e çıkaran Barcelona, Atletico Madrid'in 7, Real Madrid'in ise 12 puan önünde liderliğini sürdürdü.

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