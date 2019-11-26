Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriJuventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
GeriSpor Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
26.11.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Juventus Atletico Madrid maçı ile futbol zevki devam ediyor. Milyonlarca futbolseverin ekran başına geçeceği Juventus Atletico Madrid maçı, Türkiye'den de canlı olarak izlenebilecek. Daha önce 11 kez karşılaşan iki ekip, 12'nci karşılaşmada liderlik için mücadele edecek. Peki, Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

Juventus Atletico Madrid maçı ile gruptaki puan durumu bir kez daha değişecek. 10 puanla liderlik koltuğunda oturan Juventus, 7 puanla ikinci sırada yer alan Atletico Madrid'e koltuğunu kaptırmamak için mücadele edecek. Peki, Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

JUVENTUS ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi D Grubu 5'inci Hafta maçında Juventus, Atletico Madrid'i ağırlayacak. 26 Kasım Salı günü saat 23.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports Max HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. 

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynadığı beş maçın sadece birini kazanabildi (1G 2B 2M).

Atletico Madrid, Juventus ile karşılaştığı 10 resmi maçın sadece üçünü kazanabildi (3G 2B 5M).

Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarına karşı oynadığı dokuz maçın sadece birini kaybeden Atletico Madrid (5G 3B 1M), bu maçların altısında kalesini gole kapattı.

Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 23 grup maçının 14'ünü kazanan ve sadece birini kaybeden Juventus (8B), Ekim 2008'den bu yana ilk kez art arda dört grup maçı galibiyeti için sahaya çıkacak.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 deplasman maçının sadece ikisini kazanabildi (2G 5B 4M).

Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçını kaybeden Atletico Madrid, Ekim 2009'dan bu yana grup aşamasında art arda iki maç kaybetmedi.

Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı 46 maçın 24'ünde kalesini gole kapatan Jan Oblak, bu maçta da gol yemezse, turnuva tarihinde 25 gole kapamaya en erken ulaşan ikinci kaleci olacak. Bu alanda birinci sırada Milan kalecisi Dida yer alıyor (45 maç).

Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç şutunda iki gol atan Alvaro Morata, bundan önceki 27 şutunda bir gol atabilmişti.

Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun kariyerinde resmi maçlarda Sevilla'nın ardından (27) en fazla gol attığı rakibi Atletico Madrid (25).

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle