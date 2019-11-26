Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Juventus Atletico Madrid maçı ile futbol zevki devam ediyor. Milyonlarca futbolseverin ekran başına geçeceği Juventus Atletico Madrid maçı, Türkiye'den de canlı olarak izlenebilecek. Daha önce 11 kez karşılaşan iki ekip, 12'nci karşılaşmada liderlik için mücadele edecek. Peki, Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
Juventus Atletico Madrid maçı ile gruptaki puan durumu bir kez daha değişecek. 10 puanla liderlik koltuğunda oturan Juventus, 7 puanla ikinci sırada yer alan Atletico Madrid'e koltuğunu kaptırmamak için mücadele edecek. Peki, Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
JUVENTUS ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi D Grubu 5'inci Hafta maçında Juventus, Atletico Madrid'i ağırlayacak. 26 Kasım Salı günü saat 23.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports Max HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER
Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynadığı beş maçın sadece birini kazanabildi (1G 2B 2M).
Atletico Madrid, Juventus ile karşılaştığı 10 resmi maçın sadece üçünü kazanabildi (3G 2B 5M).
Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarına karşı oynadığı dokuz maçın sadece birini kaybeden Atletico Madrid (5G 3B 1M), bu maçların altısında kalesini gole kapattı.
Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 23 grup maçının 14'ünü kazanan ve sadece birini kaybeden Juventus (8B), Ekim 2008'den bu yana ilk kez art arda dört grup maçı galibiyeti için sahaya çıkacak.
Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 deplasman maçının sadece ikisini kazanabildi (2G 5B 4M).
Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçını kaybeden Atletico Madrid, Ekim 2009'dan bu yana grup aşamasında art arda iki maç kaybetmedi.
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı 46 maçın 24'ünde kalesini gole kapatan Jan Oblak, bu maçta da gol yemezse, turnuva tarihinde 25 gole kapamaya en erken ulaşan ikinci kaleci olacak. Bu alanda birinci sırada Milan kalecisi Dida yer alıyor (45 maç).
Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç şutunda iki gol atan Alvaro Morata, bundan önceki 27 şutunda bir gol atabilmişti.
Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun kariyerinde resmi maçlarda Sevilla'nın ardından (27) en fazla gol attığı rakibi Atletico Madrid (25).
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