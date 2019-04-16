Juventus Ajax maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Bu kapsamda, Juventus ile Ajax 1-1'lik ilk maçın rövanşında karşı karşıya gelecek. İtalyan devi Juventus'un Hollanda ekibi Ajax'ı sahasında konuk edeceği maç öncesi, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. Peki, Juventus Ajax maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, çeyrek final rövanş maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam, Juventus ile Ajax yarı final biletini almak için mücadele edecek. Bu müsabaka sonrası bir üst tura yükselecek ekip, yarı finalde Manchester City-Tottenham eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. İşte, Juventus Ajax maçına ilişkin ayrıntılar...
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçları kapsamında oynanacak Juventus Ajax maçı bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı takip edilebilecek. Öte yandan müsabakada Clement Turpin düdük çalacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Juventus: Szczesny, Cancelo, Rugani, Bonucci, Sandro, Pjanic, Matuidi, Bentancur, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Dybala
Ajax: Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind, Sinkgraven, Van de Beek, Schöne, Hakim Ziyech, Tadic, Neres, Dolberg
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