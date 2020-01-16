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Haber Giriş: 16.01.2020 - 01:01,Son Güncelleme:/

Juventus 4-0 Udinese

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Juventus 4-0 Udinese

Juventus, Udinese'yi 4-0 mağlup etti ve İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

İtalya Kupası'nda Juventus ile Udinese karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 16. dakikasında Higuain ile öne geçen Juventus, 26. dakikada Dybala ile farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 57'yi gösterdiğinde sahneye bir kez daha Dybala çıktı. Son sözü 61. dakikada Costa söyledi ve Juventus, Udinese'yi 4-0 mağlup etti ve İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

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