Juventus 2-1 Genoa
Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da forma giydiği Juventus, bugün Genoa ile karşılaştı. Juventus 9 kişi kalan rakibi Genoa'yı 2-1 mağlup etti.
Juventus karşılaşmanın 36. dakikasında Bonucci ile 1-0 öne geçti. 40. dakikada ise Genoa Kouame'nin golüyle skoru 1-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda Genoa üst üste kırmızı kart gördü. 51. dakikada Cassata ikinci sarıdan kırmızı, 57. dakikada ise Marchetti direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Juventus'ta ise 87. dakikada Rabiot ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
Ev sahibi ekip 90+2'de Ronaldo ile golü buldu ancak VAR kararı sonrası gol iptal edildi.
Maçın son dakikasında Ronaldo'nun yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi penaltı verdi. Topun başına geçen Ronaldo topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı.
Karşılaşmada Merih Demiral forma şansı bulamadı.
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