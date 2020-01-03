Juventus, 19'luk Dejan Kulusevski'yi transfer etti!
Juventus, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Dejan Kulusevski'yi Atalanta'dan 35+9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, ara transfer dönemindeki ilk transferini açıkladı.
Torino ekibi, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Dejan Kulusevski'yi Atalanta'dan 35+9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
İsveçli futbolcu sezon sonuna kadar kiralık olarak Parma'da forma giyecek.
Bu sezon Serie A'da 19 maçta sahaya çıkan genç yıldız, 4 gol 7 asistlik performans sergiledi.
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