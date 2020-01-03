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Futbol
Haber Giriş: 03.01.2020 - 00:09,Son Güncelleme:/

Juventus, 19'luk Dejan Kulusevski'yi transfer etti!

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Juventus, 19'luk Dejan Kulusevski'yi transfer etti!

Juventus, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Dejan Kulusevski'yi Atalanta'dan 35+9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, ara transfer dönemindeki ilk transferini açıkladı.

Torino ekibi, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Dejan Kulusevski'yi Atalanta'dan 35+9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

İsveçli futbolcu sezon sonuna kadar kiralık olarak Parma'da forma giyecek.

Bu sezon Serie A'da 19 maçta sahaya çıkan genç yıldız, 4 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Juventus, 19luk Dejan Kulusevskiyi transfer etti

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