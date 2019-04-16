Juventus 1-2 Ajax
UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında deplasmanda Juventus'u 2-1 mağlup eden Ajax, ilk maçta aldığı 1-1 beraberlikle adını yarı finale yazdırdı.
Devler Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Real Madrid'i eleyerek adından söz ettiren Ajax, yine turnuvanın favori takımlarından olan Juve'yi de elemeyi başardı.
Ajax'ın galibiyet gollerini Donny ve Matthijs attı. Juve'nin tek golü ise Ronaldo'dan geldi.
Hollanda ekibinin yarı finaldeki rakibi Tottenham-M.City eşleşmesinin galibi olacak.
Juventus: Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Emre Can, Matuidi, Pjanic, Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.
Ajax: Onana, Mazraoui, De Ligt, Veltman, Blind, Frenkie De Jong, Van de Beek, Schöne, Ziyech, Neres, Tadic.
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