Juve'den 19'luk kaptana 85.5 milyon euro
İtalyan kulübü, Hollandalı futbolcunun 2024 yılına kadar geçerli sözleşmeyi imzaladığını, genç stoperin bonservisine 75 milyon Euro ödeneceğini, 10.5 milyon Euro da bonus verileceğini açıkladı.
Serie A’da son 8 yılın şampiyonu Juventus, transferde bir bombayı daha patlattı. İtalyan devi, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynayan Ajax’ın 19 yaşındaki kaptanı Matthijs de Ligt’i 75 milyon Euro bonservis bedeli ve 10,5 milyon Euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.
Juve’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada genç stoperin kendisini 2024 yazına kadar siyah beyazlı kulübe bağlayan sözleşmenin altına imza attığı belirtildi. Torino ekibi yaz transfer döneminde daha önce de Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Gianluigi Buffon, Luca Pellegrini, Cristian Romero ve milli futbolcu Merih Demiral’ı renklerine bağlamıştı
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