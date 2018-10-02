Juve ve Manu içerde, Real deplasmanda! Devler Ligi'ne iddaa tüyoları...
Ronaldo'nun cezası sebebiyle oynayamayacağı maçta, Juventus'un konuğu Young Boys. Manchester United da Valencia'yı ağırlayacak. Real Madrid ise CSKA Moskova deplasmanına 4 eksikle gitti. İşte iddaa tüyoları...
Juventus - Young Boys
- Devler Ligi'nin açılış maçında kırmızı kart gören Ronaldo, Young Boys maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek.
- De Sciglio ve Douglas Costa ise sakatlıkları sebebiyle bu akşam yok.
- Üçlü savunma 'Barzagli, Bonucci, Benatia' ile oluşacak, forvette ise 'Mandzukic, Dybala' yer alacak.
CSKA Moskova - Real Madrid
- Bale, Isco ve Marcelo sakat, Ramos ise dinlendirilme amacıyla Moskova kafilesinde yer almadı.
- Stoperde Sergio Ramos yerine Nacho, sol bekte Marcelo yerine 96 doğumlu Sergio Reguilon forma giyecek.
- Real Madrid'in son 11 Devler Ligi maçında 2.5 gol barajı aşıldı.
Manchester United - Valencia
- Manchester United'da Ander Herrera, Jesse Lingard, Marcos Rojo ve Ashley Young yok.
- Mourinho önce Pogba ile tartıştı ve bu anlar kameralara yansıdı, West Ham yenilgisi sonrası ise basına adeta 'Alın size Martial' demeci verdi.
- Mourinho takımları daha önce Valencia'ya hiç kaybetmedi. (10 maç - 6 galibiyet - 4 beraberlik)
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