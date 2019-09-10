Jurgen Klopp'tan Sturridge'e veda mesajı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriJurgen Klopp'tan Sturridge'e veda mesajı!
GeriFutbol Jurgen Klopp'tan Sturridge'e veda mesajı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fotomaç
10.09.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Jurgen Klopp'tan Sturridge'e veda mesajı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Trabzonspor'un ses getiren transferi Sturridge için bir veda mesajı hazırlayan Liverpool Menajeri Klopp, İngiliz yıldız için övgü dolu sözler söyledi.

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Daniel Sturridge, henüz forma giymese de kısa sürede herkesi heyecanlandırdı. Hem bordo-mavili kulüpte hem de şehirde Sturridge şimdiden özel bir konuma sahip oldu.

Liverpool'un başarılı menajeri Jurgen Klopp da 4 yıla yakın bir süre beraber çalıştığı İngiliz forveti unutmadı. Tecrübeli golcünün ayrılığı sonrası kulübün resmi sitesine özel bir veda yazısı yazan Klopp, çok özel bir ismi uğurladığını aktardı.

Trabzonspor taraftarı, Sturridge dansını bekliyor Renkli görüntüler...
Trabzonspor taraftarı, Sturridge dansını bekliyor! Renkli görüntüler...

Alman teknik adam, Sturrige için şu sözleri sarf etti;

"Unutulmaz bir oyuncu. Her şey için teşekkürler. Buraya ilk geldiğim dönemlerde en çok yardımı gördüğüm isim. Bana hep takımı kurmamda doğru yardımlarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bu takımın kuruluş aşamasında gelip, önemli katkılarda bulundu. Liverpool'a çok çok çok önemli goller kazandırdı. Hayatımda gördüğüm en iyi golcü vuruşuna sahip futbolcu... Daha önce hayatımda onun kadar iyisini az gördüm. Hiç ummadığınız yerlerden, ummadığınız goller çıkarabiliyor. Çok zeki, kendine güveni olan ve asla korkmayan bir isim. Her zaman düşündüklerini dürüstçe söyler. Genç oyunculara harika katkıları oldu. Belki çoğu kez saha dışındaydı ama soyunma odasında gerçek bir liderdi. Başarılar diliyorum, en iyi dileklerim kendisiyle."

Jurgen Klopptan Sturridgee veda mesajı

Jurgen Klopptan Sturridgee veda mesajı

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Cezayir Slimani'nin golüyle kazandı
Yunus ve Hakan, Manchester City Yaz Okulu'nda Türkiye'ye temsil etti!
Jurgen Klopp'tan Sturridge'e veda mesajı!
Göztepe'de hedef 3 puan ama deplasman performansı düşündürücü!