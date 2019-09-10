Jurgen Klopp'tan Sturridge'e veda mesajı!

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Daniel Sturridge, henüz forma giymese de kısa sürede herkesi heyecanlandırdı. Hem bordo-mavili kulüpte hem de şehirde Sturridge şimdiden özel bir konuma sahip oldu.

Liverpool'un başarılı menajeri Jurgen Klopp da 4 yıla yakın bir süre beraber çalıştığı İngiliz forveti unutmadı. Tecrübeli golcünün ayrılığı sonrası kulübün resmi sitesine özel bir veda yazısı yazan Klopp, çok özel bir ismi uğurladığını aktardı.

Alman teknik adam, Sturrige için şu sözleri sarf etti;

"Unutulmaz bir oyuncu. Her şey için teşekkürler. Buraya ilk geldiğim dönemlerde en çok yardımı gördüğüm isim. Bana hep takımı kurmamda doğru yardımlarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bu takımın kuruluş aşamasında gelip, önemli katkılarda bulundu. Liverpool'a çok çok çok önemli goller kazandırdı. Hayatımda gördüğüm en iyi golcü vuruşuna sahip futbolcu... Daha önce hayatımda onun kadar iyisini az gördüm. Hiç ummadığınız yerlerden, ummadığınız goller çıkarabiliyor. Çok zeki, kendine güveni olan ve asla korkmayan bir isim. Her zaman düşündüklerini dürüstçe söyler. Genç oyunculara harika katkıları oldu. Belki çoğu kez saha dışındaydı ama soyunma odasında gerçek bir liderdi. Başarılar diliyorum, en iyi dileklerim kendisiyle."

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