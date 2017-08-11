Jürgen Klopp uyardı! Neymar'dan sonra Messi...

Neymar'ın PSG'ye 222 milyon Euro'ya transfer olması futbol dünyasında birçok ezberi bozdu. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Lionel Messi'nin sözleşmesindeki "300 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesine dikkat çekerek Katalanları uyardı.

Messi'nin satın alınamaz olmadığını dile getiren Alman çalıştırıcı, "Leo Messi'nin 300 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi var. Bu rakamı rastgele belirliyorlar. Eskiden çok uçuk bir rakamdı bu; ama bu transfer oldu. Bu sıradışı bir şey. Bu doğru mu bilmiyorum. Bir teknik direktör böyle bir şey talep etmez. Başka odaklar tarafından tecrih edildi ve PSG oyuncusu oldu. En büyük kulüpler böyle şeyler yapabilir." diye konuştu.

Öte yandan Liverpool, Neymar'ın boşluğunu doldurmak adına Kırmızılar'dan Philippe Coutinho'yu gözüne kestirdi. İngilizler Barcelona'nın yaptığı teklifi geri çevirdi.

ISCO 700 MİLYON EURO

Neymar'ın elden nasıl kaçtığını gören Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid, genç yıldızı Isco ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Eflatun-beyazlı kulüp, İspanyol orta sahanın serbest kalma maddesini 700 milyon Euro olarak belirledi.