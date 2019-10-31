Jurgen Klopp tehdit etti: Maça çıkmayız!
Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, İngiltere Lig kupasında oynayacakları çeyrek final mücadelesinin tarihinin değişmemesi halinde maça çıkmayacaklarını söyledi.
Spor Arena Dış Haberler | Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal'ı eleyerek çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından federasyona sert mesajlar gönderdi.
Çeyrek final tarihinin değiştirilmesini isteyen Alman teknik adam, yeni bir tarih belirlenmemesi halinde maça çıkmayacaklarını söyledi.
Mevcut fikstüre göre 14 Aralık - 21 Aralık tarihleri arasında 4 maça çıkmaları gerektiğini ifade eden Jurgen Klopp, "Çeyrek final maçı için yeniden uygun bir tarih belirlenmezse maça çıkmayız.” şeklinde konuştu.
Jurgen Klopp'un açıklamaları şu şekilde;
"Kazanmak istiyorduk ve kazandık. Fikstür probleminin kurbanı biz olmayacağız. Bize uygun bir saat bulmazlasa maça çıkmayız. Muhtemel rakibimiz tur atlar veya Arsenal bizim yerimize oynar. FIFA, bize Kulüpler Dünya Kupası'nın oynanacağı tarihi ve yeri bildirdi. Premier Lig yönetimi ise bizden maça çıkmamızı istiyor. Hangisini yapacağız?"
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