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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.09.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Jürgen Klopp: O geceden sonra kamyon kasasında uyandım!

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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, 2011’de Borussia Dortmund ile yaşadığı lig şampiyonluğu sonrası başına gelenleri anlattı.

Borussia Dortmund’u 2010-2011 sezonunda Almanya Bundesliga’da şampiyon yapan Jürgen Klopp, şampiyonluk kutlamalarının ardından yaşadığı anları yakın zamanda Amazon'da yayınlanacak “Inside Borussia Dortmund” adlı belgeselde anlattı.

Klopp, kutlama partisinden sonra bir kamyonda uyandığını ve öncesinde hiçbir şey hatırlamadığını dile getirdi:

“Şampiyonluk sonrası verdiğim röportajlarda da belki belli olmuştur, kafam yerinde değildi! Doğru düzgün hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama bir şeyi çok iyi hatırlıyorum. Birisine anlattım mı, ondan emin değilim…Ama parti sonrası garajın birinde bir kamyon kasasında uyandım. Tek başımaydım. Bir tek bunu hatırlıyorum, öncesinde neler olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Uyandım, kamyondan indim ve kendimi bir fabrika bahçesinde buldum. Sonra bahçede dolandım, bir adamın silüetini gördüm. Islık çaldım, bayağı yüksek sesle ıslık çalarım. Adam bunu duyunca yavaşladı. Bekledim ve sonra o adamın Aki Watzke (Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke) olduğunu gördüm. O koca bahçede bir tek ikimiz vardık.”

Goal’de yer alan haber göre; Klopp, fabrikada mahsur kaldıkları için yola çıkarak otostop çekmek zorunda kaldıklarını söyledi ve devam etti:

“Aki yolda eski bir pikabı durdurdu. Arabayı bir Türk sürüyordu. Aki ona, ‘Bizi İtalyanlar'a götür' dedi. Adam da ‘Hayır, sizi oraya götürmeyeceğim' dedi. Aki cebinden 200 euro çıkardı ve ‘Evet, götüreceksin' diyerek parayı uzattı. Adam parayı görünce ‘Tamam' dedi. Aki öne oturdu, ben arkaya oturdum. Çok yorgundum, kafamı cama vurup duruyordum. Bir yerden tak tak diye ses geliyordu. ‘Neler oluyor?' dedim. Hayal gördüğümü sandım ama görmüyordum. Arabanın bagajı tavuk doluydu!”

Watzke, “Bagajda tavuklar vardı, bu doğru. Ancak 3 tane de ölü koç vardı, araba çok kötü kokuyordu. Klopp bunu fark edemedi bile!” diyerek Klopp’un açıklamalarını böyle doğruladı.

Klopp, sonraki yıl kazanılan şampiyonlukta dersini aldığını belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı: “Diğer yıl daha iyi geçti. Kendime çekidüzen verdim.”

Jürgen Klopp: O geceden sonra kamyon kasasında uyandım

Jürgen Klopp: O geceden sonra kamyon kasasında uyandım

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