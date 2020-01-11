Jürgen Klopp, Jose Mourinho'ya karşı! Premier Lig'de günün maçında iddaa'da...

Bu bir ilandır

TOTTENHAM - LIVERPOOL

Son olarak Southampton deplasmanına çıkan Tottenham, tek farklı yenilgi sonrası son 4 haftada 8 puan kaybetmiş oldu.

Daha da önemlisi golcüsü Harry Kane geçirdiği sakatlık sonrası Nisan ayına kadar görev alamayacak.

Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veren Tottenham, Liverpool ile oynadığı son 16 maçta sadece bir kez kazanabildi.

Ev sahibinde Kane’in yanı sıra N'Dombele, Sissoko, Lloris ve Ben Davies yok.

FA Cup’ta Everton’ı ağırlayan Liverpool ise, geniş çaplı bir rotasyon yapmasına rağmen tek golle turlamasını bildi.

Tottenham deplasmanında oynayacakları maçta takımın ağır topları yeniden ilk 11'de olacaklar.

Bu sezon ligdeki tek puan kaybını Manchester United deplasmanında yapan Liverpool, 14 golle ligin en az gol yiyen ekibi.

Konuk ekipte James Milner, Keita, Matip yok. İyileşmeye yakın olan Lovren ve Fabinho görev alabilir.

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- Tottenham bu sezon ligdeki 21 maçın sadece 2’sinde gol yemedi.

- Liverpool ligdeki son 5 maçında gol yemedi.

- İki ekip arasındaki son 8 maçın 6’sını Liverpool kazandı.

- Liverpool’un bu sezon ligdeki 9 dış saha maçının 7’si "2.5 ÜST" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’da Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynanan Premier Lig'deki bu dev maçı kuponlarına ekleyen üyeler, Liverpool’un kazanmasına yoğunlaşmış durumda!

Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %35’i, maçın konuk ekibin galibiyetiyle bitmesine kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise "KG VAR/YOK"... Üyelerin yaklaşık %13’ü maçta her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU MURAT FEVZİ TANIRLI'NIN TERCİHİ...

Her iki takım açısından da merakla beklenen bir maç. Ayrıca Premier Lig’de ve dünya genelinde pek çok futbolsever Liverpool’a kimin dur diyeceğini merakla bekliyor.

Tottenham, Boxing Day’I sadece 1 galibiyetle geçti. Aynı zamanda bu maçta Kane ve Sissoko’nun oynamayacak olması kritik. Liverpool’da ise kriitk eksik yok.

Mourinho ve Klopp’un karşılaşmasına Tottenham Stadyumu’nda canlı tanıklık edeceğim. Mourinho böyle maçları sever. Bakalım sürprizi yapabilecek mi?

Bahis seçenekleri açısından ise hızlı oynanmaya aday bir maç olduğunu düşünerek olası faullerin kart doğuracağını düşünüyorum.

Hakem her ne kadar kart cimrisi Martin Atkinson olsa da maçın atmosferi farklı. "3.5 Kart ÜST" seçeneği cazip.

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Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...