Jürgen Klopp nefret ettiği deplasmanı açıkladı
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp verdiği bir röportajda en sevmediği deplasmanı açıkladı.
Alman çalıştırıcı, “Oynamak için en iyi stadyum olup olmadığından emin değilim ancak dünya üzerinde en nefret ettiğim stadyum Sevilla’nın Ramon Sanchez Pizjuan Stadı! Oradaki atmosfer çok korkutucu” dedi.
Başarılı hoca, şu ana kadar çalıştırdığı Mainz, Dortmund ve Liverpool ile söz konusu statta 3 maça çıktı ve kazanamadı. 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle