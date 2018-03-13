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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriJupp Heynckes: Takımıyla nefes alan bir taraftar göreceğiz
Futbol Jupp Heynckes: Takımıyla nefes alan bir taraftar göreceğiz
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Futbol
13.03.2018 - 20:21, Son Güncelleme:

Jupp Heynckes: Takımıyla nefes alan bir taraftar göreceğiz

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Jupp Heynckes: Takımıyla nefes alan bir taraftar göreceğiz

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih’te Teknik Direktör Jupp Heynckes basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vodafone Park’taki atmosferi heyecanla beklediklerini söyleyen tecrübeli hoca, oyuncularının da konsantre şekilde sahaya çıkmasını istediğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi’nin beklentilerinin çok yüksek olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, “Bundesliga’yı domine edebilirsiniz. Çok büyük bir puan farkına sahibiz ama buna rağmen maçları ciddiyetle oynuyoruz. Ağır antrenmanlar yapıyoruz ancak bu otomatikleştirdiğimiz sistemi, pas oyununu, rakip kale önündeki oyunu hala mükemmelleştirebiliriz diye düşünüyorum. Yarın turu atlayacağımızı umut ediyorum. Ondan sonra en üst düzey rakiplerle karşılaştığımız zaman buna hazırlıklı olmalıyız. Oyuncularım çok çalışkan. Takım oyununu mükemmelleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu işler süreç işidir ve bu süreç henüz tamamlanmadı” dedi. Ribery’nin önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Heynckes, “Ribery benim için son yıllarda performansını aynı seviyede tutmayı başaran ender oyunculardan birisi. Daha önceki dönemimde ve şimdiki dönemimde gördüğüm, bireysel olarak çok fazla çalışma yaptığı. Çok iyi hazırlandığı için ekim ayından sonra ritmini buldu ve eski performansına kavuştu. 2 hafta boyunca hastaydı ve buna karşın Hamburg karşısında iyi bir performans sergiledi. Benim tanıdığım Ribery olarak sahadaydı. İlk 11 oyuncusunu 1 hafta dinlendirmek istediğim zaman, bununla ilgili çok fazla tartışma ortaya çıkıyor. Ribery takımın en önemli isimlerinden” açıklamasını yaptı.

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“Sabit bir 11’im yok”

İstanbul’a 20 üst düzey oyuncuyla geldiklerini sözlerine ekleyen Heynckes, “Bu oyuncuların kadromuzda olmasının bir sebebi var. Bundesliga maçından bir diğerine 6 farklı oyuncu kullandım. O zaman da aynı şeyi söyledim. Tüm oyuncularıma aynı seviyede güveniyorum. Benim için sabit bir 11 yoktur. Bu durum rakibe göre de değişir. Takım içinde defansif ve ofansif olarak iyi bir denge sağlamaya çalışıyorum. Bu durum yarın için de söz konusu olacaktır” dedi. Takımda sarı kart sınırında 3 oyuncunun olmasıyla ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan başarılı hoca, “Ciddi bir şekilde oyuncularımı uyardım. 2013 yılında Barcelona’da 2. maçı oynarken, 5 oyuncumuz sarı kart sınırındaydı ve hiçbirisi o maçta kart görmeyip finalde oynayabildi. Oyuncular disiplinli oynadığı zaman, herhangi bir provokasyona mahal vermedikleri zaman kart görmüyorlar. Kimseyi sarı kart riskine karşın yedek bırakmayacağım ve sahaya süreceğim” şeklinde konuştu.

Vodafone Park’ın atmosferi hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, “Genel olarak bu konuda çok net bir fikrim var. Futbol dünyasındakiler için çok iyi bir atmosferde futbol oynamak çok önemlidir. Taraftar bu oyunun en önemli parçasıdır. Ben çok büyük maçlarda sahaya çıktım. Napoli deplasmanında müthiş bir atmosfer vardı. İnanıyorum ki yarın takımıyla nefes alan bir taraftar olacaktır. Bunun müthiş bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü futbol budur. Taraftar olmadığı zaman yüksek gürültülü şekilde duygusuz bir futbol ortaya çıkar. Biz de güzel atmosferi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. 5-0’lık sonuç nedeniyle rehavete girmemeleri gerektiğini de söyleyen Jupp Heynckes, “Takımımızda birçok tecrübeli oyuncu var ve sadece uluslararası arenada değil, kendi milli takımlarıyla da çok önemli maçlara çıkmış oyuncular var. 5-0’lık sonuç çok önemli bir avantaj gibi görünse de oyuncularım yüksek konsantrasyonla sahaya çıkmalı. Her zaman hazır olmalılar ve ilk maçta alınan sonucu düşünmemeliler. Takımım da bu seviyede oyunculara sahip ve hazırlar” ifadelerini kullandı.

“Rekorlar beni ilgilendirmiyor”

Takımdaki bazı isimlerle ilgili henüz karar vermediğini söyleyen tecrübeli hoca, “Bazı pozisyondaki oyuncularla ilgili henüz son kararımı vermedim. James’in de 3 hafta sakatlıktan dolayı oynamadığını düşünecek olursak, benim de tedbirli davrandığımı düşünecek olursak, onun da bir opsiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun kararını yarın vereceğim. Robben’in eğer yarın oynamasının gerektiğini düşünseydim oynayabilirdi. Bir kas sakatlığından bahsediyoruz ve bunun tekrar nüksetmesini istemiyorum. Bazı ağrıları var. Doktorla ve Robben’le konuştum ve Münih’te kalmasını istedim” dedi. Bu maçın kazanılması durumunda Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 11 galibiyet alan tek teknik adam olacağı sorulan Heynckes, “Aktif teknik direktörler olarak medyaya göre daha farklı bakıyoruz istatistiklere. Futbolculuk dönemimde bu rekorlar çok fazla konuşulmazdı. Bundesliga’da da ilk çıktığım 11 maçta gol atmışım ama bunu Lewandowski 11 maçta üst üste gol atınca çıkan haberlerden öğrendim. Benim için en önemlisi iyi sonuçlara imza atmak” diyerek sözlerini tamamladı.

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