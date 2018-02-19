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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Jupp Heynckes: Beşiktaş buraya şans eseri gelmedi
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Futbol
19.02.2018 - 18:13, Son Güncelleme:

Jupp Heynckes: Beşiktaş buraya şans eseri gelmedi

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Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes ve futbolcusu Mats Hummels, yarın Beşiktaş ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştular.

Toplantıda ilk olarak konuşan savunma oyuncusu Hummels, şunları söyledi;

"Teknik direktörümüz Heynckes, takımı çok iyi yönetiyor ve zor zamanlarda bize çok yardımcı oldu. Takım sonuna kadar savaşıyor. Sonuna kadar mücadele veriyor. Futbolculara tek tek bakıldığında elinden geleni yapıyorlar ve daha fazlasını yapmak için çalışıyorlar. Takım böylece daha iyi seviyeye geldi. Bu şekilde birbirimize destek olduğumuzda böyle büyük şampiyonaları kazanacağımızı tahmin ediyorum. Ofansif ve defansif olarak çok iyi olmalıyız. Arada hatalar olabilir. Arkadaşlarım hata yapabilir ama böyle durumlarda tüm takımı değiştiremeyiz."

"BEŞİKTAŞ İLE SERT BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ"

Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıklarını belirten Hummels, "Kendimizi maça iyi hazırladık. İkili mücadeleleri sert olan bir maç oynayacağız. Antrenmanda bunlara çalıştık, bunu inkar etmeye gerek yok. Bu seviyede çok çok iyi bir mücadele edeceğiz ve tatlı sert ikili mücadeleler yapacağız. Mücadeleden kaçmayacağız" diye konuştu.

Jupp Heynckes: Beşiktaş buraya şans eseri gelmedi

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI İYİ BİR ATMOSFER YARATIYOR"

Hummels, Beşiktaş taraftarı ve Türk taraftarlar ile ilgili de şunları söyledi:

"Beşiktaş seyircisi stada girecektir. İki Türk arkadaşım sahada olacak. Türkler futbolu çok seviyor ve tribünde olacaklardır. Ne kadar az olurlarsa olsunlar bu durum daha mı iyi daha mı kötü bilmiyorum ama umarım her şey dostluk içerisinde biter. Beşiktaş'ın eski stadyumunu biliyorum. Çok güzel atmosfer yaşatıyorlar. Çok gürültülü bir taraftara sahipler. Takımın etkili oyuncuları var. Böyle bir takımı küçük göremezsiniz ve dikkatli olmalısınız."

HEYNCKES: "ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BÜTÜN TAKIMLAR BAŞARILI OLMAK İSTİYOR"

Şampiyonlar Ligi maçlarının farklı bir heyecanı olduğunu söyleyen Jupp Heynckes, "Atmosfer gittikçe artıyor. Ben bunu futbol oynarken de, antrenörken de yaşadım. Bu olay konsantre olayı. Ben de sizler ve futbolcular gibi gerginim. Bütün iyi takımlar ve favori takımlar Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Bizim gibi bütün takımlar başarılı olmak istiyor. Bu durum takım olarak sizi daha çok etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ BURAYA ŞANS ESERİ GELMEDİ"

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'da bir çok iyi takım olduğunu ve kupanın şampiyonluk adayı olan takım sayısının arttığını belirten Heynckes, "Şampiyonluk adayı bir çok takım var. Avrupa'da da çok iyi takımlar var. Ada'da 5 İngiliz takımı çok güçlü. Barcelona, Paris SG, Real Madrid gibi çok büyük takımlar bulunuyor. Bayern de her zaman Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olan bir kulüp. Bu durumda çok iyi olmamız lazım, her takım bize çelme takabilir. Beşiktaş, kurada çıktığı zaman Alman basını mutlu bir şekilde karşıladı. Ben rakiplerimiz için bir hafta önceden çalışmalar yaparım ve rakibi analiz ederim. İspanya ve Hollanda liginde oynamış oyuncuları var. Uluslararası tecrübeye sahip oyuncular kadroda yer alıyor. Beşiktaş'ın neden daha önceden son 16 turuna kalmadığını anlamıyorum. Antrenörleri çok tecrübeli ve iyi bir teknik adam. Takımını beraber tutmayı çok iyi biliyor ve defans konusunda sağlam duran bir takım. Futbol oynayabilen bir takım. Şans eseri buraya gelmediler. Grupta deplasmanda oynadıkları tüm maçlarını kazandılar. Futbolcularıma bunu anlattım, umarım yarınki sonuçla diğer karşılaşmaya gideriz" açıklamasını yaptı.

"ONLAR GERİ ÇEKİLMEYECEK VE BİZ DE KENDİMİZİ ONA GÖRE HAZIRLADIK"

Beşiktaş'ın deplasmanda çok iyi bir performans gösterdiğini belirten Heynckes, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde dış sahada oynadığı 3 maçı da kazandı. Dış sahada kendisini saklamayan ve açık oynayan bir takım. Aktif olarak sahada olmaya çalışıyorlar ve topla oynamak istiyorlar. Bizde baskı uygulamaya çalışacağız. Onlar geri çekilmeyecek ve bizde kendimizi ona göre hazırladık" diye konuştu.

"ŞENOL GÜNEŞ ÇOK DİSİPLİNLİ TAKIM YÖNETİYOR"

Şenol Güneş'in takım üstündeki etkisine de değinen Heynckes, "Antrenör çok büyük bir faktör. Şenol Güneş faktörü Beşiktaş'ın üzerinde çok büyük etkiye sahip. Çok disiplinli bir takım yönetiyor. Bu çok önemli. Karşımızda ki takım çok iyi bir takım ve tecrübe çok önemli faktör. Tecrübeyle gruptan çıktılar ve son 16 ya kaldılar. Bu tabii ki antrenörün ve tecrübeli futbolcuların başarısı. Fiziksel durumları çok iyi" dedi.

"YARIN ÇOK BÜYÜK PROBLEM YAŞAYACAĞIMIZI TAHMİN ETMİYORUM"

Bazı oyuncuların kadroda yer bulmaması için üzgün olduğunu söyleyen Heynckes, "Bayern'de bütün oyuncular bir takımdır. A takım ve B takım yok. Oyun anlayışını yüksek oyuncularımız var. Her oyuncu kendi pozisyonuna sadık, topla oynayan ve sahada ne yapmasını bilen oyuncular. Yarın çok büyük problem yaşayacağımızı tahmin etmiyorum. Herkes takım için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Yarın oynamayacak oyuncular için kolay değil ama benim için de kolay değil. Üstesinden gelebilecek bir hocayım. Futbolcular da bunu anlıyor. Beni de bir hoca oynatmasa ben de üzülürdüm. Bu iyi bir durum değil. Bayern'de 21 aynı seviyede oyuncumuz var. Biri veya diğeri dışarıda kalabilir. Bu maçı oynamayı bütün oyuncular ister" ifadelerini kullandı.

"TAKIM KAFAMDA HAZIR"

Yarın oynanacak Beşiktaş maçı kadrosunu düşündüğünü söyleyen Heynckes, "Son saniyeye kadar sakatlık ve hastalıklar olabilir. Tabii ki takım kafamda hazır. Yarın sabaha kadar oyuncularım haber alacaklardır. Oyuncuların şu an kadrodan haberi yok. Grip salgını var ve takımda değişiklikler oluyor. Bu maçta da son saniyeye kadar bekleyeceğim" açıklamasını yaptı.

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