Junuzovic ikna oldu... İşte yeni 10 numara!

Junuzovic ve ailesinin Trabzon’a gelmeye ikna olduğu öğrenildi. Transfer, kısa süre içerisinde açıklanabilir 50. yılında şampiyonluk hedeflediği yeni sezona ilk iki haftada 4 puan alarak başlayan Trabzon, bir yandan deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kadrosuna en az iki takviye yapmayı planlayan Bordo-Mavililer’de rota yeniden Zlatko Junuzovic’e dördü. Uzun süredir peşinde olduğu Avusturyalı ‘10 numara’ ile yeniden temasa geçen Karadeniz Fırtınası’nın, kulübü Werder Bremen ile de el sıkıştığı 30 yaşındaki yıldızı ve ailesini Trabzon’a gelmeye ikna ettiği öğrenildi. Bir taraftan Sosa için Milan’dan gelecek haberi bekleyen Bordo-Mavililer’in, Junuzovic transferinde çok önemli bir aşama kaydettiği belirtildi.

SERDAR TAŞÇI DA BİTİYOR

Yaratıcı bir orta sahanın yanı sıra bir de stoper alarak transferi noktalamayı planlayan Trabzon’un, Serdar Taşçı konusunda da mutlu sona çok yaklaştığı ifade edildi.

Kulübü Spartak Moskova ile ipleri koparan ve Trabzon’a gelmek için gün sayan tecrübeli stoperin transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. 6 yıldır Werder forması giyen Junuzovic, geçen sezon 31 maçta 5 gol atıp 8 asist yaptı. (Habertürk)