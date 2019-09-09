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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.09.2019 - 20:14, Son Güncelleme:

Junior Fernandes: "Karşımızda büyük bir takım olacak"

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Junior Fernandes: "Karşımızda büyük bir takım olacak"

Alanyaspor'un sol kanat oyuncusu Şilili Junior Fernandes, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maça ilişkin "Karşımızda büyük bir takım olacak ama biz de ona göre mücadele edeceğiz. Umarım mutlu ayrılan taraf biz oluruz." dedi.

Turuncu-yeşilli takımın 31 yaşındaki oyuncusu Junior Fernandes, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, lige iyi bir giriş yaptıklarını söyledi. 
Şu an ligin lideri olduklarını belirten Junior Fernandes, "İyi çalışıyoruz ama lig yarışmaya açık bir durumda. Çok mücadeleci bir lig. Önümüzdeki maçta karşımızda büyük bir takım olacak ama biz de ona göre mücadele edeceğiz. Umarım mutlu ayrılan taraf biz oluruz." diye konuştu. 

Şili Milli Takımı forması giyme başarısı da gösteren Junior Fernandes, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısındaki performansını beğendiğini belirtti. Her maçın ayrı bir hikayesi olduğunu ve her maçta farklı oyuncuların ön plana çıktığını kaydeden Şilili oyuncu, "Son maçta ben de elimden geleni yaptım. Maçta iyi bir performans gösterdiğim için mutlu oldum. Yeni Malatyaspor maçı için ekstra bir durum yoktu. Her maça konsantre olduğumuz gibi olduk. Ayrıca futbolda bu tarz olaylar var. Eski takım arkadaşınıza, hocanıza karşı oynayabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı. 

Taraftarlara da çağrıda bulunan Junior Fernandes, iyi bir taraftara sahip olduklarını, Fenerbahçe maçında da taraftarlarından tribündeki yerlerine almalarını beklediğini sözlerine ekledi. 

- Alanyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları 

Turuncu-yeşilli takım, Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sürdürdü. 

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alan pas çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi. 

Antrenmana sakatlığı bulunan Lokman Gör, kaleci Haydar Yılmaz ve Nsakala ile milli takımlarında yer alan Efecan Karaca, Umut Güneş ve Yunan oyuncu Siopis katılmadı. 

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