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Futbol
17.12.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Juninho ayrılığı açıkladı! Marcelo...

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Juninho ayrılığı açıkladı! Marcelo...

Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçında açılan bir pankart sonrası taraftarla tartışan Marcelo, Lyon'da yolun sonuna geldi. Juninho, Marcelo'nun ayrılık kararı aldığını resmen açıkladı.

Spor Arena Dış Haberler | Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un sportif direktörü Juninho, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo'nun takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Deneyimli futbolcunun 1.5 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılmak istediğini kulübe ilettiğini ifade eden Juninho, Marcelo'nun takım için önemine de dikkati çekti.

İşte Juninho'nun açıklamaları:

Marcelo takımdan ayrılmak istediğini bize iletti. Eğer orta yolu bulabilirsek uzlaşmak ve takımda tutmak istiyoruz. Çünkü takımımıza güç katan bir oyuncu. Geçen sezon ilk 11 oyuncusuydu. Bu sezon ise yedek kaldı. Ama en ufak bir problem dahi çıkarmadı. Sanırım yolun sonuna geldik.

Juninho ayrılığı açıkladı Marcelo...

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