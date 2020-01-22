Judonun Tokyo 2020'de hedefi yüksek!

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Tokyo'da 4 sporcumuz madalyaya çok yakın, inşallah Tokyo'da madalya alıp hem 20 yıllık hasretimizi dindirmek hem de gerçekten Türk judosunun geldiği noktayı dünyaya göstermek istiyoruz." dedi.



Sezer Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk judosu adına geçen yıl uluslararası faaliyetlerde 193 madalya kazandıklarını, bu madalyalardan 3'ünün takım müsabakalarından geldiğini söyledi.

Judoda geçen yıl ümit milli sporcuların yüz akı olduğunu dile getiren Huysuz, "Ümit milliler, tarihinde ilk defa takım halinde Avrupa şampiyonu, Avrupa Gençlik Oyunları Festivali (EYOF) şampiyonu ve dünya üçüncüsü oldu. Ümit millilerimiz, geçen sene ferdi kategoride 2 altın, bir gümüş, 2 de bronz madalya kazandı. Avrupa Şampiyonası'nda aynı şekilde, EYOF'ta da 5 altın madalya kazandı. Tarihin en güzel potansiyelini yakaladığımız bir dönem oldu." diye konuştu.

2024 ve 2028'in altyapısını çok güzel bir şekilde oluşturduklarını vurgulayan Huysuz, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğim 3 yılda altyapıya iyi çalıştık. Devletimizin Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) gerçekten en büyük kazancımız oldu. Orada yetişen çocuklar, şu anda verimini vermeye başladı. Herkes hemen 4 yılda olimpiyat şampiyonu çıkmayacağını anlamış oldu, en az 8-12 yıllık bir çalışmayla bunlar olacak. 2024'te hem TOHM projeleri hem de federasyonların koordineli çalışmalarıyla bu çocukların madalya alması, olimpiyatlara katılması daha kolay olacak. Biz 2019'u projelerimizle de çok güzel kapattık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız ile çok güzel projeler elde ettik; 122 bin lisanlı sporcumuz var, bunun 22 bini aktif."

Huysuz, Diyarbakır Valiliği ile judo için güzel bir proje yaptıklarını belirterek, "Diyarbakırlı 21 bin çocuğa judoyu öğreteceğiz. Buradan da hem spor kültürünü oluşturacağız hem de yetenekli judocuları alıp taramış olacağız." ifadelerini kullandı.



- "Hedefimiz Tokyo'ya 8 sporcuyla gitmek"



Türkiye'nin judo tarihinde Barcelona 1992'de bronz, Sidney 2000'de altın madalya aldıktan sonra 20 yıldır madalya hasreti çektiği hatırlatılarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kaç madalya hedeflendiği sorusu üzerine Huysuz, "Judonun beşiği Tokyo, Japon sporu, Japonların bu konuda çok büyük hazırlıkları var. Zor bir olimpiyat olacak ama 20 yıldır alamadığımız bu madalyayı, inşallah burada sporcularımızla, teknik ekibimizle, yönetimimizle, bütün camiamızla canıgönülden istiyoruz." diye konuştu.

Huysuz, sporun doğasında yenmenin de yenilmenin de bulunduğuna ancak hedef için çalışmanın önemine işaret ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda olimpiyat için 5 kotamız var, bunlardan 4 sporcumuz dünya sıralamasında ilk 10'da. Bizim hedefimiz Tokyo'ya en az 7 veya 8 sporcuyla gidebilmek. Şu anda 5 kotamız var ama 3 sporcumuz da kota için yakın, maçlar da devam ediyor, 25 Mayıs'a kadar sürecek, eğer 3 kota daha alırsak 8 sporcuyla gideceğiz. Tokyo'da 4 sporcumuz madalyaya çok yakın, inşallah Tokyo'da madalya alıp hem 20 yıllık hasretimizi hem de gerçekten Türk judosunun geldiği noktayı dünyaya göstermek istiyoruz."

Kadın ve erkeklerde kotaları kazanarak takım müsabakalarında da Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil etmek istediklerini vurgulayan Huysuz, "Milli judocumuz Bilal Çiloğlu, geçen yıl gençler dünya şampiyonumuz, altın madalyalar kazandı, şu anda olimpiyat sıralamasında ikinci sırada, madalyaya çok yakın." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa şampiyonu milli judocu Mikail Özerler'in dünya sıralamasında 10. basamakta olduğunu ve madalya hedeflediğini ifade eden Huysuz, diğer sporcularla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Vedat Albayrak çok üstün performans gösteriyor, geçen yıl dünya üçüncüsü, aldığı madalyalar olimpiyat hedefine doğru gidiyor. Kayra Sayit iki yıldır üst üste dünya üçüncüsü, dünya sıralamasında 8. sırada. Şu anda geldiğimiz nokta 4 sporcumuz üst seviyede madalya mücadelesi verecek. Gül Kader Şentürk, Mihraç Akkuş, Salih Yıldız, bu sporcular da kota mücadelesi veriyor. Mert Şişmanlar, onu bir üst sıklete çıkarttık, geldiği nokta onu da kota yarışına soktu. İrem Korkmazımız var o da gençler Avrupa şampiyonu, o da kotaya çok yakın, yani 3-4 arkadaşımız da böyle."



- "İlköğretimde 7 bin 300 çocuk judoyu seçti"



Huysuz, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın Türk sporunun ileriye dönük sorunlarını çözeceğini, sonuç bildirgesinde alınacak kararların önemli olduğunu kaydetti.

Altyapı çalışmalarına ilişkin olarak da Huysuz, "Altyapıda okullarda, 81 ilde ilçelerine kadar varız. Milli judocu kardeşlerimizden başarılı olanlar, beden eğitimi öğretmeni oldu, biz de malzeme desteği veriyoruz. Türk sporunun altyapısı milli eğitim, en büyük amacımız da ilköğretimde bunu başlatmak. 20 okulda judoyu seçmeli ders olarak başlattık. Beden eğitimi dersinde gönüllülük esasına dayalı judoyu tercih edenler, antrenörleriyle beraber uygun salonlarda çalışıyor. İlköğretimde 7 bin 300 çocuk judoyu seçti." ifadelerini kullandı.