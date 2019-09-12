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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 20:23, Son Güncelleme:

Judoda Salih Yıldız'dan altın madalya

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Judoda Salih Yıldız'dan altın madalya

Finlandiya’nın Vantaa kentinde bugün başlayan Gençler Avrupa Judo Şampiyonası’nda, erkekler 60 kiloda tatamiye çıkan Salih Yıldız altın madalya kazandı.

44 ülkeden 156 kadın ve 202 erkek olmak üzere toplam 358 judocunun madalya mücadelesi verdiği şampiyonada erkekler 60 kiloda Salih Yıldız madalya yolunda ilk turda Belaruslu rakibi Ruslan Halavachou’yu altın skorda ipponla yendi. İkinci turda İngiliz Joshua Giles karşısında waza-ari puanıyla bir üst tura çıkan Yıldız, çeyrek final müsabakasında Rus Semen Kurtashov’u ipponladı ve finalist oldu. Bu turda Azerbaycanlı Rovshan Aliyev ile karşılaşan Salih Yıldız rakibini ipponla yenerek altın Avrupa şampiyonu olarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder beşinci oldu. İlk turu maç yapmadan geçen Beder, ikinci maçında Polonyalı Paulina Szachta’yı ipponla yendi. Judoka, çeyrek finalde Rus İrena Khubulova’ya yenildi ve repesaja kaldı. Portekizli Raquel Brito’yu ipponlayan Tuğçe Beder, bronz madalya için Rus Alina Sergeeva ile karşılaştı. Rakibine yenilen Beder, beşincilik elde etti.

Kadınlar 57 kilodaki judocu Zeliha Cinci ikinci tur maçını altın skorda kaybetti ve elendi.

Şampiyonada yarın kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz, erkekler 81 kiloda Muhammet Mustafa Koç tatamiye çıkacaklar.

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