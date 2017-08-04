Ümit Milliler Dünya Şampiyonası için Şili'de

Şili'de 68 ülkeden 235 erkek ve 206 kadın judocunun katılacağı şampiyonayla ilgili olarak Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, göreve geldikleri günden bugüne kadar geçen süreçte başarılı sonuçlar elde ettiklerini ifade ederek, "Ümit Milli Takımımız en son Litvanya'da yapılan Avrupa Şampiyonası ve Macaristan'da yapılan EYOF'ta gösterdiği performansı, Şili'de yapılacak dünya şampiyonasında daha ileriye taşıyacak ve kendilerine güvenenleri yanıltmayacaktır. Bu aynı zamanda, 2024 olimpik takımını oluşturacak kadromuzda yer alan isimleri olacaktır" dedi.

Santiago'da 9 - 13 Ağustos tarihlerinde yapılacak şampiyonada Türkiye'yi erkeklerde; Ejder Toktay, Abdülaziz Kara (50), Mihraç Akkuş (55), A. Berkin Özcan (60), Bayram Kandemir (66), M. Mustafa Koç (73), Mert Şişmanlar (81), Ö. Kemal Aydın (+90);

Kadınlarda ise Gamze Sayma (44) ve Habibe Afyonlu (57) temsil edecek.

Müsabaka programı ise şöyle:

9 Ağustos: Erkekler: 50 kg, 55 kg, Kadınlar: 44 kg

10 Ağustos: Erkekler: 60 kg, 66 kg

11 Ağustos: Erkekler: 73 kg, 81 kg, Kadınlar: 57 kg

12 Ağustos: Erkekler: +90 kg

13 Ağustos: Erkek ve kadınlar takım karşılaşmaları.





