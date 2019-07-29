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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.07.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Juanfran Alanyaspor'da

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Juanfran Alanyaspor'da

Alanyaspor, İspanya Ligi takımlarından Deportivo La Coruna forması giyen 30 yaşındaki İspanyol sağ bek Juanfran ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, İspanya'nın Deportivo La Coruna takımının sağ beki Juanfran ile 2+1 yıllığına anlaştı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende, 30 yaşındaki İspanyol futbolcu Juanfran (Juan Farancisco Moreno Fuertes), kendisini 2+1 yıllığına Alanyaspor renklerine bağlayan sözleşmeye imza attı. Törende konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, lig başlamadan önce transferleri bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Transferleri tamamlama noktasına yaklaştıklarını belirten Çavuşoğlu, "Transferlerimizi hemen hemen tamamladık diyebiliriz. Bundan sonra transfer olur mu olmaz mı, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bugünkü transferimiz Juanfran, sağ bek bölgesinde oynayan önemli ve değerli bir futbolcu. Kendisine birçok teklif vardı ama özellikle Alanyaspor'u tercih etti. Kendisine bu anlamda hoş geldin diyoruz ve teşekkür ediyoruz. Alanyaspor'umuza çok faydalı bir futbolcu olacağı için transfer gerçekleştirdik. Kendisi de buna çok inandı. Biz de ona inandık ve güvendik. Allah kazasız belasız bir sezon geçirmeyi nasip etsin. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'ÖZGÜVENİM YÜKSEK'

Deneyimli futbolcu Juanfran ise Alanya'ya gelmeyi çok istediğini ve transferden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Uzun yıllar La Liga'da oynadığını belirten Juanfran, "Çok fazla teklif olmasına rağmen özellikle Alanya'yı seçtim. Alanya'nın projesine çok inanıyorum. Çok iyi çalışıyorlar, çok iyi bir ekip yapmışlar. Özgüvenim yüksek geldim ve Alanya'yı daha iyi bir kulüp yapmak için geldim" diye konuştu.

'KISMET BU GÜNEYMİŞ'

Deportivo'da Emre Çolak'ın çok yakın arkadaşı olduğunu ve beraber oynadıklarını hatırlatan Juanfran, Türkiye ligi hakkında çok fazla bilgisi olduğunu söyledi. Türkiye'ye daha önceden de gelme durumunun olduğunu anlatan Juanfran, "Bu ligde çok fazla arkadaşım var ama kısmet bugüneymiş" dedi.
Geçen sezon La Liga'da Leganes takımında kiralık oynayan Juanfran, 26 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

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