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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
03.04.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Juan Emmanuel Culio, Romanya'nın en çok kazanan futbolcusu oluyor!

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Juan Emmanuel Culio, Romanya'nın en çok kazanan futbolcusu oluyor!

Rumen basını; Galatasaray, Orduspor ve Mersin İdmanyurdu'nun eski oyuncusu Juan Emmanuel Culio'nun, Cluj ile sözleşme yenileyeceğini yazdı. 35 yaşındaki orta sahanın Romanya'nın en çok kazanan futbolcusu olacağı ifade edildi.

Ülkemizde Galatasaray, Orduspor ve Mersin İdman Yurdu'nun formalarını giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Juan Emmanuel Culio'nun Cluj'dan 1 yıllık yeni bir kontrat daha kaptığı iddia edildi.

Romanya'da haftalık olarak yayım yapan futbol dergisi Fanatik'in haberine göre mevcut sözleşmesi 2020 yazında bitecek olan 35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Cluj yönetimiyle yaptığı görüşmede aylık 30 bin euro'dan yeni bir mukavele imzalanması konusunda anlaşma sağladı.

Culio'nun böylece FCSB forması giyen Adrian Stoian ile birlikte Rumen liginin en çok kazanan futbolcusu olacağı kaydedildi. Güncel piyasa değeri 700 bin euro olarak gösterilen Tangocu, Ocak 2011'de Cluj'dan 2 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

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