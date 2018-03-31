Joshua Parker maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, gecenin programı
Joshua Parker maçı tüm dünya ile birlikte yurt dışından da canlı olarak takip edilecek. Dünya çapında büyük başarılara imza atan Anthony Joshua ile Joseph Parker arasında gerçekleşecek olan büyük kapışma, boks tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Peki, Joshua Parker maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, her iki boksörün de dev maç öncesi yayımladıkları son paylaşımlar ve bu karşılaşma öncesinde ekranlara gelecek olan alt maçların listesi
Anthony Joshua Joseph Parker karşılaşması boks severleri büyük bir mücadeleye tanık edecek. Yaklaşık 80 bin kişinin hazır bulunacağı Principality Stadyumu'nda ringe çıkacak olan Joshua Parker ikilisi, kazanmak için her şeylerini ortaya koyacak. Peki, Türkiye'den de birçok boks tutkununun takip edeceği Joshua Parker maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, maç hakkında tüm detaylar ve bu maçtan önce ekrana geleceği düşünülen alt maçlar hakkında bazı bilgiler
JOSHUA PARKER MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Boks tutkunlarını ekrana kilitleyeceği düşünülen Anthony Joshua-Joseph Parker maçı, Cardiff şehrindeki Principality Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Bu mücadele, TSİ 31 Mart Cumartesi gününü 1 Nisan Pazar gününe bağlayan gece 00:15 civarında ekranlarda olacak.
Mücadelenin yurt dışı yayıncısı Sky Sports Box Office olurken, Türkiye'deki yayıncı ise S Sport kanalı olacak. Mücadelenin özel yayını, 31 Mart Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak.
Büyük karşılaşma öncesi yayınlanacak olan alt maçların ise şu şekilde olması bekleniyor;
David Price v Alexander Povetkin
Ryan Burnett v Yonfrez Parejo (WBA Horoz Sıklet Super DŞ kemeri)
Anthony Crolla v Edson Ramirez
JOSHUA EV SAHİBİ NİTELİĞİ TAŞIYOR
İngiltere'de gerçekleştirilecek olan organizasyonda Joshua, büyük kitle önünde verdiği mücadeleler nedeniyle avantajlı olan taraf olarak görülüyor. Parker'ın da kalabalık kitlelerin önünde mücadele verdiği ancak Joshua'nın çıktığı kitle kadar olamadığı biliniyor. Aynı zamanda Anthony Joshua, bir nevi ev sahibi niteliği taşıyor.
TARAFLARIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
Fiziksel ve mental üstünlükler karşılaşmada avantaj sağlarken, sporcuların bazı dezavantajları ise karşılaşmaya nasıl bir etki sağlayacak merak ediliyor.
Anthony Joshua'nın Joseph Parker'a göre avantajları arasında; boy, güç, ev sahibi olma ve kanat açıklığı örnek gösteriliyor. Joshua'nın 1.98'lik boyu, rakibine karşı fiziksel üstünlüğü elinde bulundurmasına olanak sağlıyor. Joshua'nın dezavantajları arasında ise kondisyon gösteriliyor.
Joseph Parker'ın Anthony Joshua'ya göre avantajları arasında ise; hız, savunma, ve kondisyon öne çıkıyor. Nitekim bu avantajlar, Joshua'nın en büyük eksiklikleri arasında görülüyor. Parker'ın dezavantajları arasında ise boy, deplasmana çıkıyor olması, güç ve kanat açıklığı yer alıyor. Parker'ın 1.93'lük boyunun büyük dezavantaj olacağı düşünülüyor.
ANTHONY JOSHUA KİMDİR?
Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua, 15 Ekim 1989 tarihinde dünyaya geldi.
Anthony Joshua, Nijeryalı anne ve Nijeryalı ve İrlanda asıllı bir İngiliz baba'dan olarak Watford'da doğdu. Kings Langley Ortaokulu'nda okula gitti.Paul Hudak ile yaptigi son maçı kazandı.
2011 Yılı ''Dünya Amatör Boks Şampiyonu''dur.
2012 Yılı ''Olimpiyat Şampiyonu'' dur
2016 Yılı "Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu"dur.
JOSEPH PARKER KİMDİR?
Joseph Parker, 9 Ocak 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1,93 boya ve ortalama 110 kiloya sahip olan Joseph Parker, Yeni Zelandalıdır ve WBO dünya şampiyonluğu bulunmaktadır.
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