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Josh Adams, Beşiktaş Sompo Japan'da

Beşiktaş Sompo Japan, bugün Anadolu Efes ile yollarını ayıran Josh Adams'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, Birleşik Amerikalı oyun kurucu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hürriyet Haber
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, bugün Anadolu Efes ile yollarını ayıran Josh Adams'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüp, Birleşik Amerikalı oyun kurucu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Birleşik Amerikalı basketbolcu Josh Adams ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Birleşik Amerikalı guard Josh Adams ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi" denildi.

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