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Josef'ten flaş itiraf! Sezon başında teklif oldu ama...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hürriyet Haber
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Öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

"Hepimiz ilk 6 maçın önemini biliyoruz. Zor olacağını biliyoruz ama başaracak güçteyiz. Sezon başında bana teklif oldu ama ben burada mutluyum. Buraya büyük sevgi besliyorum ve daha çok gelişerek takımım adına şampiyonluk olarak taçlandırmak istiyorum. Aslında yeni hocamızla defans adına iyi çalıştık ve sistemine uygun hareket ediyoruz. Aykut Hoca'nın gelişiyle orta sahayı daha iyi okuyan bir takım hüviyetine büründük. Takımın öz güveni son 5 maçla kazandık. Hatalarımızı minimizeye indirdik. Takım zaman geçtikçe olgunlaştı. Ligin kalitesi ortada her şeye gebe her takımın şampiyonluk şansı var. Biz önümüze bakacağız ve şampiyon olacağız." (Ajansspor)

JosefFenerbahçeTransfer Haberleri

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