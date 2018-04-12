Josef'i bakın kim istiyor! Ayrılacak mı...
Fenerbahçe'nin orta sahasının vazgeçilmezi Josef de Souza'ya ülkesinden talip çıktı.
Başarılı orta saha oyuncusu sezon başında İngiliz ekibi West Bromwich’in kapısından dönmüştü. Josef’e bu kez ülkesi Brezilya’dan talip var. 29 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Sao Paulo’nun transfer için harekete geçtiği kaydedildi.
KÜME DÜŞME İHTİMALİ YÜZÜNDEN...
Josef’in ise lig bitmeden bu konuları konuşmak istemediğini menacerine bildirdiği belirtildi. West Brom’un da yeni teklif yapması bekleniyordu, ancak ligden düşme ihtimalleri yüksek. (Fanatik)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle