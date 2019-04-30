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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
30.04.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Josef Sural'ın cenazesi Prag'da

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Josef Sural'ın cenazesi Prag'da

Aytemiz Alanyaspor'un Çekyalı oyuncusu Josef Sural'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait tarifeli bir uçakla Prag'a götürüldü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Josef Sural'ın eşi Denisa, kızları Vanessa ve Melissa Denise'yi ise Çekya'nın başkenti Prag'a özel uçağı ile götürdü.

Sural'ın cenazesinin ailesine teslim edildikten sonra defin işlemleri ve yapılacak tören hakkında haber beklendiklerini belirten Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Tören ve defin saati için haber bekliyoruz. Her zaman ailenin yanında olacağız. Onların programı belli olunca biz de Alanyaspor olarak ailenin yanında olacağız" açıklamasında bulundu.Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Atiker Konyaspor'u sahasında ağırlayacak olan Alanyaspor'da Josef Sural'ı kaybetmenin üzüntüsü sürüyor. Hafta sonu oynanacak maç için henüz hazırlıklarına başlamayan turuncu yeşilli takımda trafik kazasında araçta bulunan Isaac Sackey'in sağ kolunda kırık, Welinton'un ise parmağında çatlak ve kafasınsa şişlik bulunuyor. Diğer oyuncuların durumu ise sağlık açısından iyi ancak derin üzüntü devam ediyor.

ATİKER KONYASPOR'DAN ALANYASPOR'A DESTEK

Atiker Konyaspor 2'nci Başkanı Selçuk Aksoy da, alınan her türlü karara saygı duyacaklarını ve Alanyaspor'un yanında olduklarını söyledi. Acı haberi aldıktan sonra Alanyasporlu yöneticilerle irtibata geçip başsağlığı dilediklerini belirten Aksoy, ''Duygusal ve zor bir durum. Acı haberin ardından sayın başkanı arayıp, Alanyaspor'un yanında olduğumuz belirttik. Bu hafta Alanyaspor ile maçımız var. Maçın ertelenmesi veya oynanması konusunda Alanyaspor ve federasyonun alacağı her türlü karara saygılıyız. Her şey futbol değil. Bu tür konularda futbol bir tarafa bırakılabilir. Hangi kulüp olursa, olsun çok zor bir durum. Alanyaspor'a tekrar baş sağlığı diliyorum ve her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim'' diye konuştu.

Öte yandan olayın şokunu ve üzüntüsünü yaşayan Aytemiz Alanyaspor'un Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) alacağı erteme kararıyla Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanacak Atiker Konya maçını ilerleyen bir tarihte oynaması bekleniyor.

DÜNYA FUTBOLUNDA SURAL ÜZÜNTÜSÜ

Dünyanın en büyük kulüplerinden Barcelona, Josef Sural'ın vefatıyla ilgili bir mesaj yayımladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan paylaşımda, "Huzur içinde uyu Josef Sural. Başın sağ olsun Alanyaspor. Acınızı paylaşıyoruz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

SPARTA PRAG: 'BAZEN KELİMELER YETERSİZ KALIR. UNUTMAYACAĞIZ'

Sparta Prag da eski oyuncusu Josef Sural ile ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı. 'Bazen kelimeler yetersiz kalır. Unutmayacağız' başlığıyla paylaşılan videoda Josef Sural'ın Sparta Prag forması altında yer aldığı maçlar, gol sevinçleri ve katıldığı basın toplantılarından görüntüle yer aldı.

SCHALKE'DEN TÜRKÇE PAYLAŞIM

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te hayatını kaybeden Josef Sural için Türkçe mesaj yayınladı. Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbol camiamız, Alanyaspor'un pazar günü deplasman dönüşünde geçirdiği trajik trafik kazası sebebiyle sarsılmış durumdadır. FC Schalke 04 olarak kazada hayatını kaybeden Josef Sural için yastayız. Alanyaspor camiası ve futbolcunun yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

MERİH DEMİRAL ESKİ TAKIM ARKADAŞINI UNUTMADI

Aytemiz Alanyaspor'dan devre arasında İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral da eski takım arkadaşını unutmadı. Takımının deplasmanda Fiorentina'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Josef Sural'ın isminin yer aldığı bir tişört ile takım arkadaşlarıyla birlikte poz verdi.

Elveda Josef
Elveda Josef

Josef Sural için dün Alanyaspor Tesisleri'nde cenaze töreni düzenlenmişti...

Josef Sural son yolculuğuna uğurlandıAytemiz Alanyaspor'un İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması sonrası dönüş yolunda özel minibüsün yaptığı kazada yaşamını yitiren Çek futbolcu Sural için Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde tören düzenlendi.
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