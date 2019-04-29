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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
29.04.2019 - 20:56, Son Güncelleme:

Josef Sural kimdir? Josef Sural'ın kariyeri

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Josef Sural kimdir? Josef Sural'ın kariyeri

Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural, kariyerinde Aytemiz Alanyaspor'un yanı sıra ülkesinin Zbrojovka Brno, Slovan Liberec ve Sparta Prag takımlarında forma giydi. İşte, Josef Sural'ın biyografisi...

Çekya'nın Hustopece kentinde 30 Mayıs 1990 tarihinde dünyaya gelen Sural, futbol kariyerine 2008 yılında ülkesinin Zbrojovka Brno takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Slovan Liberec ve Sparta Prag'ta forma giyen Josef Sural, bu sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'a transfer oldu.

Çekya Milli Takımı'nın da formasını giyen Josef Sural, Aytemiz Alanyaspor ile Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 11 maçta bir kez gol sevinci yaşadı.

Forvet bölgesinde görev yapan Sural, 12 Ocak'ta Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Evli olan Çek futbolcu Josef Sural'ın 2 kız çocuğu bulunuyor. Sural'ın ikinci kızı, şubat ayında dünyaya gelmişti. Sural, kızının doğduğu 7 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşimle ikinci kez hayatımızın en güzel anını yaşıyoruz. Şimdi ikinci kızımız Melissa Denise ile. Aileye hoş geldin küçük prenses." ifadelerine yer vermişti.

Çek futbolcu Josef Sural, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) Türkiye'ye karşı forma giymişti. Sural, A Milli Futbol Takımı'nın Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup ettiği grup karşılaşmasının son 19 dakikasında görev yapmıştı.

Josef Sural, kariyerinde en fazla Çekya'nın Slovan Liberec takımında oynadı. Sural, 2011-2016 yıllarında görev yaptığı Liberec temsilcisiyle çıktığı 113 maçta 30 kez fileleri havalandırdı. Çek futbolcu, Slovan Liberec ile bir kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Kariyerine ülkesinin Zbrojovka Brno takımında başlayan Çek futbolcu, burada çıktığı 37 maçta 2 gole imza attı. 2016-2019 yıllarında Çekya'nın köklü kulüplerinden Sparta Prag'ın da formasını giyen 28 yaşındaki Sural, oynadığı 67 müsabakada 20 gol kaydetti.

Sural, Türkiye kariyerindeki tek golünü ise Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor'un Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçta kaydetmişti.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 28 yaşında hayatını kaybeden Sural'ın erkek kardeşi de profesyonel futbolcu. 22 yaşındaki Jakub Sural, abisinin kariyerine başladığı Zbrojovka Brno takımının formasını giyiyor.

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