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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.04.2019 - 08:08, Son Güncelleme:

Josef Sural kimdir ve kaç yaşında? Şubat ayında çocuğu olmuştu

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Josef Sural kimdir ve kaç yaşında? Şubat ayında çocuğu olmuştu

Josef Sural, Alanyaspor kafilesini taşıyan minibüsün kaza yapması üzerine hayatını kaybetti. Josef Sural'ın ölümünün ardından birçok vatandaş, futbolcunun kariyeri hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, 160 bin euro bedelle Alanyaspor'un kadrosuna katılan Josef Sural kimdir ve hangi takımlarda forma giydi? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Josef Sural, Alanyaspor'u deplasman dönüşünde taşıyan otobüsün devrilmesi üzerine hayatını kaybetti. Çek Cumhuriyeti kökenli futbolcu, ocak ayında 160 bin euro bonservis bedeli ile Sparta Prag'dan Alanyaspor'a transfer olmuştu. Çek futbolcu, çıktığı 11 maçta takımı adına bir gol kaydetmişti. Peki, Josef Sural kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

JOSEF SURAL KİMDİR? 

Josef Sural,  30 Mayıs 1990 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nin Hustopece şehrinde dünyaya geldi. Futbola Sokol Sakvice takımında başlayan Josef Sural, 2008 yılında FC Zbrojovka Brno takımında forma giymeye başlamıştır. 

2011 yılında yine bir Çek kulübü olan FC Slovan Liberec'e transfer olan Josef Sural, 5 yıl gösterdiği performansın ardından Sparta Prag tarafından 1 milyon 250 bin euro bedelle transfer edildi. 

Burada 3 yıl top koşturan Çek futbolcu, 2019 Ocak ayında Alanyaspor'a 160 bin euro bedelle transfer olmuştu.

1,84 boyundaki forvet oyuncusu Josef Sural, Alanyaspor formasıyla çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti.

28 Nisan 2019 tarihinde Kayserispor deplasmanından dönen Alanyaspor takım minibüsünün kaza yapması üzerine hayatına kaybetti.

Josef Sural'ın şubat ayında bir kız çocuğu olmuştu.

 

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