Josef Sural kimdir ve kaç yaşında? Şubat ayında çocuğu olmuştu
Josef Sural, Alanyaspor kafilesini taşıyan minibüsün kaza yapması üzerine hayatını kaybetti. Josef Sural'ın ölümünün ardından birçok vatandaş, futbolcunun kariyeri hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, 160 bin euro bedelle Alanyaspor'un kadrosuna katılan Josef Sural kimdir ve hangi takımlarda forma giydi? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Josef Sural, Alanyaspor'u deplasman dönüşünde taşıyan otobüsün devrilmesi üzerine hayatını kaybetti. Çek Cumhuriyeti kökenli futbolcu, ocak ayında 160 bin euro bonservis bedeli ile Sparta Prag'dan Alanyaspor'a transfer olmuştu. Çek futbolcu, çıktığı 11 maçta takımı adına bir gol kaydetmişti. Peki, Josef Sural kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
JOSEF SURAL KİMDİR?
Josef Sural, 30 Mayıs 1990 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nin Hustopece şehrinde dünyaya geldi. Futbola Sokol Sakvice takımında başlayan Josef Sural, 2008 yılında FC Zbrojovka Brno takımında forma giymeye başlamıştır.
2011 yılında yine bir Çek kulübü olan FC Slovan Liberec'e transfer olan Josef Sural, 5 yıl gösterdiği performansın ardından Sparta Prag tarafından 1 milyon 250 bin euro bedelle transfer edildi.
Burada 3 yıl top koşturan Çek futbolcu, 2019 Ocak ayında Alanyaspor'a 160 bin euro bedelle transfer olmuştu.
1,84 boyundaki forvet oyuncusu Josef Sural, Alanyaspor formasıyla çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti.
28 Nisan 2019 tarihinde Kayserispor deplasmanından dönen Alanyaspor takım minibüsünün kaza yapması üzerine hayatına kaybetti.
Josef Sural'ın şubat ayında bir kız çocuğu olmuştu.
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