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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.05.2019 - 07:20, Son Güncelleme:

Josef Sural itirafı: Mağlubiyeti ona bağlıyorum

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Josef Sural itirafı: Mağlubiyeti ona bağlıyorum
Josef Sural’ın cenazesi uçakla Prag’a götürülürken eşinin görüntüleri herkesi derinden yaralamıştı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor kaleci Haydar Yılmaz, "Josef Sural'ın vefatından sonraki oynadığımız Konyaspor maçındaki mağlubiyeti ben ona bağlıyorum. Zihinsel ve bedensel olarak sahaya tam anlamda kendimizi veremedik." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına yaptığı tek idmanla devam etti.

Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz, sıralamada ligi diğer senelere göre daha üst seviyede tamamladıklarını belirterek, "Bizim açımızdan iyi bir sezon geçti. Puan olarak, 3 veya 6 puan daha alabilirdik ama takdir edersiniz ki başımızdan da vahim bir olay geçti." dedi.

Turuncu-yeşilli takımın kaptanı Haydar Yılmaz, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak bu sene beklentilerinin üstünde bir performans sergilediklerini söyledi.

"KONYASPOR MAÇINI JOSEF SURAL'A BAĞLIYORUM"

Süper Lig'de bulundukları diğer senelere göre daha iyi bir performans gösterdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Sıralamada ligi diğer senelere göre daha üst seviyede tamamladık. Bizim açımızdan iyi bir sezon geçti. Puan olarak, 3 veya 6 puan daha alabilirdik ama takdir edersiniz ki başımızdan da vahim bir olay geçti. Josef Sural'ın vefatından sonraki oynadığımız Konyaspor maçındaki mağlubiyeti ben ona bağlıyorum. Zihinsel ve bedensel olarak sahaya tam anlamda kendimizi veremedik. Beşiktaş maçında da bu olaydan dolayı kalıntılar vardı. Bu maçları da almış olsaydık, puan olarak daha üst seviyede ligi tamamlamış olacaktık." diye konuştu.

Şartlar ne olursa olsun hiçbir zaman profesyonellikten ödün vermediklerine değinen Yılmaz, takım arkadaşlarına gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti.

"KENDİ ÇAPIMDA DOLU DOLU OYNADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

"Süper Lig'de 3 yıldır, kendi çapımda dolu dolu oynadığımı düşünüyorum. Alanyaspor'un iyiliği ve güzelliği için elimden gelen çabayı da sarf ediyorum. Çünkü artık ben kendimi buralı gibi görüyorum. Yapmış olduğum mücadele ve oynamış olduğum maçlar her şey Alanyaspor için." diyen Yılmaz, Alanyaspor adına tüm fedakarlıkları yapacaklarını ifade etti.

Öte yandan turuncu-yeşilli takım Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanı futbolcular şut ve ortayla tamamladı. İdmana UEFA Pro Lisans Kursu son etabına katılan teknik direktör Sergen Yalçın ile sakatlıkları bulunan futbolcular Sackey, Caulker, Djalma Campos ve Baiano katılmadı.

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