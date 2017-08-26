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Josef de Souza'ya West Bromwich'ten 11 milyon Euro'luk teklif

Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion talip oldu.

Ahmet ERCANLAR
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Fenerbahçe çok sürpriz bir teklifle karşı karşıya. Sarı-lacivertlilerde çok eleştirilen isimlerin başında gelen Josef de Souza'ya İngiltere Premier Lig'den süper bir teklif geldi.

İngiliz ekibi West Bromwich Albion, Sambacı için 11 milyon Euro civarında resmi bir teklif yaptı.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın orta sahada Mehmet Topal ile birlikte oynattığı Josef, çok yönlü olmamakla eleştiriliyor. Topal ile birlikte orta sahadaki yaratıcılık skalasını düşürdüğü savunulan Brezilyalı'ya gelen bu teklif camiada sürpriz olarak karşılandı.

 
 

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