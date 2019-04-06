Josef de Souza'dan Flamengo taraftarına Fenerbahçeli yanıt
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, Flamengo taraftarıyla birbirine girdi. Buna göre Brezilyalı oyuncu Flamengo taraftarlarına cevap olarak Fenerbahçe'de oynadığı döneme atıfta bulundu.
Flamengo ile ilgili söylediği sözler tarafından Flamengo'lu taraftarların büyük tepkisini çeken Josef'in onlara verdiği yanıt manidar oldu.
Fenerbahçe'den bu sezon başında Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza ülkesi Brezilya'yı karıştırdı.
Bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de bulunan ancak sakatlığı sürecinde eski takımı Vasco da Gama'ya kiralanan Josef de Souza, Flamengo taraftarlarının tepkisine maruz kaldı.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz günlerde Flamengo için ''Ben orada oynamam. Vasco gibi bir takım varken kendimi Flamengo'da göremiyorum" sözlerini kullanmıştı.
Bunun ardından Flamengo taraftarları, Josef'e sert tepki gösterirken Brezilyalı futbolcu sosyal medya hesabından cevap verdi.
JOSEF KİM? SORUSUNA FENERBAHÇELİ CEVAP
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Brezilya Milli Takımı, Sao Paulo, Porto ve Fenerbahçe'de oynadığı maçları ve kazandığı kupaları paylaştı.
'Bir çok insan Flamengo'da oynamam diye bana alındı. Çoğu kişi Josef kim, nerede oynuyor diye soruyorlar.Josef işte bu, görsünler.'' notunu düştü.
Josef de Souza, Fenerbahçe'ye 8 milyon euro bedelle Sao Paulo takımından gelmişti. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarının sevgilisi haline gelen Brezilyalı futbolcu bu sezon başında Al Ahli'nin yolunu tuttu. Burada sakatlıklarla boğuşan Brezilyalı oyuncu, kiralık olarak ülkesinin takımlarından Vasco de Gama'ya transfer oldu.
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