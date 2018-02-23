Josef de Souza'dan Beşiktaş açıklaması! Bu maçı kazanırsak...
Pazar günü sezonun en zor maçına çıkacaklarını söyleyen Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Josef, “Biz niyetimizi çoktan ortaya koyduk; Beşiktaş’ı yenmeye gideceğiz. Kimsenin başka bir şey düşündüğü yok” dedi.
Fenerbahçe'nin Mehmet Topal ile birlikte orta sahadaki yükünü çeken Josef de Souza, Beşiktaş'a karşı çok özel hazırlandıklarını söyledi.
Brezilyalı futbolcu, "Bizim için sezonun belki de en zor maçı" dediği derbiyi kazanmak istediklerini, bunu başarmaları halinde şampiyonluğun en güçlü favorisi olacaklarını iddia etti.
Josef, "Gerçekten çok zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Tıpkı Başakşehir maçı gibi hayati öneme sahip bir maç. Ancak hiçbir çekincemiz ve korkumuz yok. Biz niyetimizi çoktan ortaya koyduk; pazar günü sahada galip gelebilmek için mücadele vereceğiz. Beşiktaş'ı yenmeye gideceğiz. Takımda kimse başka bir sonuç düşünmüyor" açıklamasını yaptı. Derbiler i çok sevdiğini sözlerine ekleyen Josef, ""Daha önce G.Saray'a ve Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşadım. Beşiktaş'a da gol atmayı çok istiyorum. Fırsat bulursam bunu başarmaya çalışacağım. Galibiyet bizi hedefimize bir adım daha yaklaştıracak" diye konuştu.
Josef, kompakt bir oyun ortaya koyup, çok koşarak ve baskı yaparak Beşiktaş'ı etkisiz hale getirmeye çalışacaklarını kaydetti. (Fotomaç)
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