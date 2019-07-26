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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
26.07.2019 - 07:36, Son Güncelleme:

Josef de Souza transferinde son durum! 5 milyon...

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Josef de Souza transferinde son durum! 5 milyon...

Aslan’ın ön libero adaylarından Josef de Souza dün sabah İstanbul’a geldi. Kulübü Al Ahli’nin kampından döndüğünü, vize işlemleri için burada olduğunu belirtirken, Türkiye’den transfer teklifleri aldığını da doğruladı.

 

Adı bir süredir Galatasaray’la anılan Fenerbahçe’nin eski ön liberosu Josef de Souza, dün sabah İstanbul’a geldi. Bu gelişme akıllara, “Galatasaray’a imza atmaya mı geldi” sorusunu getirdi. Ayak üstü basın mensuplarına konuşan Josef, kulübü Al Ahli’nin Avusturya kampından dönüş için yolda olduğunu, İstanbul’a da vize işlemleri için geldiğini söyledi. Transfer konusuna açılık getiren De Souza, “Burada olduğum için iyi duygular hissediyorum. İstanbul’u çok seviyorum ve burası benim ikinci evim. Yeniden burada olmaktan dolayı mutluyum. Türkiye’den transfer teklifleri aldığım doğru ama takım ismi belirtmek istemiyorum. Şu an sadece takımıma odaklanmış durumdayım” açıklamasını yaptı.

Tek sorun yıllık ücreti
Josef, bu sözlerin ardından taksiyle konaklayacağı otele geçti. Sarı-Kırmızılılar, Josef de Souza’yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak Al Ahli’nin yıllık 5 milyon Euro’yu bulan maaşını tamamen Galatasaray’a yüklemek istemesi nedeniyle transfer henüz gerçekleşmedi.

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