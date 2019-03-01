Josef de Souza geri dönüyor!
Fenerbahçe'den Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza ülkesine geri dönüyor.
Sezon başında Fenebahçe'den 12 milyon Euro bedelle Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer olan Josef de Souza geri dönüyor!
Geçirdiği sakatlık sebebiyle sahalardan yaklaşık 3 ay uzak kalacak olan Brezilyalı orta saha, eski takımı Vasco da Gama'ya kiralanıyor.
2008 yılında Vasco da Gama'nın alt yapsısında oynarken a takıma yükselen Josef, 2010 yılında Porto'ya transfer olmuş ve 2015 yılında Sao Paulo'dan Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
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