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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fanatik / Fotoğraf: Josef de Souza Resmi Hesabı
01.03.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Josef de Souza geri dönüyor!

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Josef de Souza geri dönüyor!

Fenerbahçe'den Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza ülkesine geri dönüyor.

Sezon başında Fenebahçe'den 12 milyon Euro bedelle Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer olan Josef de Souza geri dönüyor!

Geçirdiği sakatlık sebebiyle sahalardan yaklaşık 3 ay uzak kalacak olan Brezilyalı orta saha, eski takımı Vasco da Gama'ya kiralanıyor.

2008 yılında Vasco da Gama'nın alt yapsısında oynarken a takıma yükselen Josef, 2010 yılında Porto'ya transfer olmuş ve 2015 yılında Sao Paulo'dan Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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