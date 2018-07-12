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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
12.07.2018 - 16:53, Son Güncelleme:

Josef de Souza bebeğini kaybetti

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Josef de Souza bebeğini kaybetti

Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza'nın karısı Dani düşük yaptı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza bebeğini kaybetti. Sambacı sosyal medya hesabından karısı Dani'nin düşük yaptığını belirten Josef, gelecek için ümitli olduklarını dile getirdi.

Josef, "Bu süreçte ailemin yanında olan ve destek veren arkadaşlarımı ve taraftarları bilgilendirmek isterim ki, Dani düşük yaptı ama Tanrı'nın her zaman bizler için en iyisini istediğine inanıyoruz. Zamanla ve onun izni ile yeni bir bebeğimiz olacaktır. Herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Josef de Souza bebeğini kaybetti

"Kampımız çok iyi geçiyor"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, bu sezon tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertlilerin başarılı orta sahası Josef de Souza, Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü İsviçre kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Josef, "Kampımız çok iyi geçiyor. Hocamızın isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Takım olarak çalışmalara adapte oluyoruz ve çok yakın zamanda çok daha iyi uyum sağlayacağız" dedi.

"Kazanmaya alışık bir hocamız var"

Yeni teknik direktörleri Phillip Cocu'dan da övgüyle söz eden Brezilyalı oyuncu, "Her şeyden önce kazanmaya alışık bir hocamız var. Hem teknik direktör kariyerinde hem de futbolculuk döneminde kazanmaya alışık. Bizim de takım olarak bu tarz insanlara ihtiyacımız var. Her idmanda nasıl bir oyun sistemi istediğini anlatmaya çalışıyor. Bunu da pozitif konuşmalarla yapıyor. Tek istediğimiz sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak" diye konuştu.

Basın mensuplarının İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında stoper mevkiinde görev almasıyla ilgili yönelttiği soru üzerine de Josef de Souza, "İstanbulspor maçında ihtiyaçtan dolayı stoperde oynadım. Geçtiğimiz sezon da oynadığım maçlar oldu. Önemli olan takımın ihtiyacı olduğunda yardımcı olabilmem. İstanbulspor maçında da o bölgeye ihtiyaç vardı. Ben de takımıma faydalı olabilmek için o bölgede oynadım" ifadelerini kullandı.

"Önde veya arkada oynamam fark etmez"

Tecrübeli orta saha oyuncusu, 'Stoper görevinde oynatılmanla ilgili Cocu ile görüşme yaptın mı?' şeklindeki soruya ise, "Henüz hocamızla bu konuyla ilgili konuşmadım. Ama önde veya arkada oynamam fark etmez. Önemli olan şampiyon olmamız. Benim nasıl katkı sağladığım önemli değil. Hocamızla da bu konu hakkında konuşmadım" yanıtını verdi.

Bu sene camia olarak şampiyonluğa odaklandıklarının altını çizen de Souza, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her değişim pozitif de olsa katkı sağlar. Bu sezon öncesi de büyük değişiklikler yaşadık. Taraftarlarımız tüm biletleri tüketti. Biz de futbolcular olarak taraftarımız gibi pozitif düşünce içindeyiz. Yeni başkanımız ve hocamızla bu sezon şampiyon olmamız çok önemli. Biz de bunu başarmak istiyoruz."

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