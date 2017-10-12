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Jose Sosa'ya özel görev! Trabzonspor...

Karadeniz ekibinin Arjantinli 10 numarası gençlerle ilgilenip onlara yol gösterecek.

Hürriyet Haber
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Bordo-mavili takımda gençlerin yeni abisi Jose Sosa oldu. Geçen sezon Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir gibi gençlere abilik yapan Olcay Şahan'ın ardından Jose Sosa, Trabzonspor'un gençlerine abiliğe başladı.

Gerek teknik direktör Ersun Yanal gerek Başkan Muharrem Usta'nın, Sosa'nın dışında Burak Yılmaz'ın da tecrübelerini gençlere aktarmasını ve onlarla özel olarak ilgilenmelerini istediği ifade edildi.

Yanal'ın ayrıca genç futbolcularla görüşüp, "Sosa ve Burak Yılmaz gibi oyuncular sizin için bir şans. Onların tüm tecrübelerinden yararlanmaya çalışın. Onlardan aldığınız her bilgi ileride kariyeriniz için çok işinize yarayacak. Sizlere sınıf atlatacaktır" dediği öğrenildi.(Fotomaç)

SosaTRABZONSPORAnadolu Kulüpleri
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