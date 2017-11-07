Jose Sosa'ya güle güle! Trabzonspor'da...

Trabzonspor'da beklenen performansı bir türlü gösteremeyen ve oynadığı kötü futbolla büyük hayal kırıklığı yaşatmaya devam eden Jose Sosa için radikal kararların alınması gündemde. Ortaya koyduğu performansla Trabzon'u ve Trabzonspor'u istemediği izlenimi veren Arjantinli yıldız ile ara dönemde yolların ayrılması gündeme geldi.

15 Ocak 2018 tarihine kadar Milan'a 3.4 milyon Euro ödeyerek Sosa'nın bonservisini alma hakkını elinde bulunduran başkan Muharrem Usta'nın bu durum ile önceden verdiği olumlu kararı gözden geçirmeye başladığı öğrenildi.

MASAYA OTURACAKLAR

Sosa'ya ilk yarıda hak ettiği 1 milyon 620 bin Euro vererek veda etmeyi planlayan Usta yönetimi, oyuncunun sözleşmesindeki mecburi satın alma opsiyonunu karşılıklı anlaşma ile feshetmeyi hedefliyor. Bordo mavililerin Milan kulübüyle bu durumu yeniden masaya yatırmayı planladığı da kaydedildi.

Trabzonspor, Sosa'nın gönderilmesi halinde bonservis bedeli dışında Arjantinli oyuncu için önümüzdeki 3 yılda artı olarak ödeyeceği 6 milyon 560 bin Euro'dan kurtulmuş olacak. Kar 9 milyon 960 bin Euro'yu bulacak. (Habertürk)