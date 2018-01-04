Jose Sosa'ya Arjantin'den talip var!

Arjantin basınında yer alan habere göre ligde zirve mücadelesi veren San Lorenzo, Bordo-Mavili takımın tecrübeli oyuncusu Jose Sosayı gündemine aldı. Haberde zirvede Boca Juniors ile çekişen San Lorenzonun 32 yaşındaki oyuncu ile hücum hattını zenginleştirmek istediği belirtilirken, Sosanın şuanda Trabzonsporda kazandığı yıllık ücretin fazla olduğu ve bu nedenle transferin gerçekleşmesinin zor göründüğü de kaydedildi.
Trabzonspor formasıyla bu sezon lig ve kupada 11 maçta 771 dakika süre alan Jose Sosa, 1 asistlik performans sergiledi.