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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

Jose Sosa'dan fedakarlık!

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Jose Sosa'dan fedakarlık!

Trabzonspor’da Sörloth milli takımdan döndü, Obi Mikel iyileşti, hafif ağrıları devam eden Sosa ise “Oynarım” dedi. Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, 3 yıldızını da Ankaragücü deplasmanında 11’e koyacak.

Milli arayı oldukça iyi geçiren Trabzonspor’da, Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor. Başkent ekibiyle deplasmanda kozlarını paylaşacak Fırtına’da yıldızlar göreve hazır...

Norveç Milli Takımı’nda çıktığı 2 maçta 3 gol atan Alexander Sörloth, oldukça formda ve moralli döndü. Obi Mikel lige verilen arada sakatlığını tamamen atlatırken, Jose Sosa da takımla çalışmaları sürdürüyor.

Sturridge belirsiz

Hafif ağrısı olmasına rağmen, “Oynamaya hazırım” diyen Sosa, Ankaragücü karşısında yine Bordo-Mavili ekibe liderlik edecek.

Teknik direktör Ünal Karaman, Alexander Sörloth, Obi Mikel ve Sosa’yı Ankaragücü mücadelesinde ilk 11’e koyacak.

2 aylık sakatlıktan yeni dönen Ekuban’ın riske edilmesi beklenmiyor.

Sturridge’le ilgili karar ise bugün verilecek. İngiliz yıldız kafilede olacak ama 11’e girip girmeyeceği belirsiz.

Jose Sosadan fedakarlık

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